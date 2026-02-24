В Татарстане более 500 компаний готовы принять на работу участников СВО с криминальным прошлым

Предприятия выразили готовность предоставить более 3 тысяч рабочих мест

Фото: Мария Зверева

В Татарстане сформирован реестр работодателей, готовых трудоустроить ветеранов специальной военной операции, имевших в прошлом проблемы с законом. Об этом на брифинге «О проведении Года воинской и трудовой доблести» сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.



По словам министра, на сегодняшний день в этот перечень включены 545 работодателей. Предприятия выразили готовность предоставить участникам СВО со «сложной трудовой ситуацией в прошлом» более 3 тысяч рабочих мест.

— Мы ведем отдельный реестр работодателей, которые готовы трудоустроить участников СВО со сложной ситуацией в прошлом. Мы с вами все понимаем, о чем идет речь. Прежде всего это люди, допустим, с криминальным прошлым. На сегодня 545 работодателей готовы предложить таким участникам СВО более 3 тыс. рабочих мест, что называется, здесь и сейчас, — подчеркнула Эльмира Зарипова.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Помимо прямого трудоустройства, в республике активно развиваются программы переобучения. В рамках нового национального проекта «Кадры» в Татарстане планируется обучить более 7 тысяч человек. Опыт прошлого года показал высокую эффективность таких мер: все 56 участников СВО, прошедшие курсы переподготовки в 2025 году, были успешно трудоустроены.

Для тех ветеранов, кто планирует работать на себя, предусмотрены меры финансовой поддержки:

служба занятости выделяет единовременную субсидию в 145 тыс. рублей на открытие собственного дела;

в минувшем году этой возможностью воспользовались шесть участников СВО и 15 членов их семей, открыв малый бизнес при поддержке государства.

Рената Валеева