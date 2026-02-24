Директор Лувра подала в отставку — Макрон принял прошение

Директор Лувра Лоранс де Карс подала президенту Франции Эммануэлю Макрону прошение об отставке, и глава государства это решение принял, сообщил Елисейский дворец.

Президент назвал решение де Карс проявлением ответственности. По словам Макрона, в настоящий момент музею необходимы спокойствие и новый мощный импульс для реализации масштабных проектов, в том числе связанных со строительством, модернизацией, усилением мер безопасности, а также для продвижения инициативы «Лувр — новый Ренессанс».

Президент высказал пожелание, что сможет доверить организацию сотрудничества музеев стран G7 в период, когда Франция будет председательствовать в этой организации.

Де Карс впервые обратилась с просьбой об отставке вскоре после резонансного ограбления Лувра в октябре 2025 года. Тогда президент попросил ее остаться на посту, чтобы помочь стабилизировать ситуацию в музее.

Ограбление произошло 19 октября: группа из четырех человек похитила из Лувра восемь ювелирных изделий из коллекции императорской семьи общей стоимостью 88 млн евро. Преступники припарковали автовышку у стены музея на набережной, двое из них поднялись на балкон галереи «Аполлон», разбили балконную дверь, взломали две витрины с драгоценностями и покинули место преступления тем же путем. Вся операция заняла не более семи минут.

Среди похищенного — уникальные исторические ценности, в том числе украшения, связанные с именами французских монархов. Одной из самых ценных вещей была корона супруги Наполеона III императрицы Евгении. Она изготовлена в XIX веке и украшена золотыми орлами, 1 354 бриллиантами и 56 изумрудами. Именно эту корону грабители случайно обронили при бегстве — она была найдена неподалеку от музея. Остальные драгоценности до сих пор не обнаружены.

По делу об ограблении арестованы четверо подозреваемых. Расследование продолжается.

Рената Валеева