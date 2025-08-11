В Сармановском районе Татарстана ввели карантин по бешенству

Эпизоотическим очагом стало личное подсобное хозяйство в селе Большое Нуркеево

В Сармановском районе Татарстана ввели карантин по бешенству. Соответствующий указ подписал раис республики Рустам Минниханов.

Эпизоотическим очагом стало личное подсобное хозяйство в селе Большое Нуркеево. Неблагополучной признали территорию в радиусе 2 километров от очага в Большенуркеевском сельском поселении.



В эпизоотическом очаге запретили лечение больных восприимчивых животных. Посещать территорию сможет лишь персонал, выполняющий производственные операции. Вывозить разрешается только тех животных, которые были вакцинированы против бешенства не ранее чем за 179 дней до момента вывоза.

В неблагополучном пункте запретили проведение ярмарок и выставок, отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки. Что касается вывоза скота, введены меры, аналогичные действующим в эпизоотическом очаге.

Напомним, в Татарстане участились случаи бруцеллеза и бешенства среди животных. В селе Сабакаево Рыбно-Слободского района выявили 33 случая бруцеллеза, что привело к введению карантина. Также зарегистрированы пять завозных случаев в Балтасинском, Дрожжановском и Черемшанском районах, что вызывает опасения у властей, особенно из-за перекупщиков скота.

Галия Гарифуллина