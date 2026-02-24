За прошедшие сутки в Казани очистили от снега крыши 68 домов

Наибольший объем работ выполнен в Кировском и Московском районах

Фото: Динар Фатыхов

За прошедшие сутки коммунальщики Казани привели в порядок 68 кровель. Всего в городе насчитывается 2 090 скатных крыш, из них на текущий момент очищены 1 164 — это 56% от общего объема. Об этом сообщили в мэрии.

Наибольший объем работ выполнен в Кировском и Московском районах: здесь расчистили 50 кровель. В Вахитовском и Приволжском районах очистили 15 кровель, а в Авиастроительном и Ново‑Савиновском районах — по три кровли в каждом.

Параллельно ведется расчистка придомовых территорий. На сегодняшний день работы выполнены в 3 886 дворах из 4 177, что составляет 93% от плана. Такая высокая степень выполнения обусловлена слаженной работой коммунальных служб: за сутки на очистку снега вышли 1 219 дворников и 162 единицы спецтехники — снегоуборочные машины, погрузчики и самосвалы.

Ранее прокуратура Московского района Казани провела проверку по факту обвала кровли многоквартирного дома на улице Восстания. Инцидент произошел в пятиэтажном здании 1967 года постройки с четырьмя подъездами. Дом оборудован скатной шиферной крышей. Общая длина разрушенного участка составила 14 погонных метров.

Рената Валеева