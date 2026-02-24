«Работать по такой цене пчеловоды не хотят»: в Татарстане заканчивается мед?

В России заговорили о дефиците меда. «Реальное время» выяснило у частных пасечников и крупных оптовиков, что будет с ценами и объемами продукции

На днях «Руспродсоюз» предупредил о возможном дефиците меда. Пока ассоциация винит климат, пасечники указывают на жадность закупщиков. Оптовики мечтают о «бесплатном меде», но производители не готовы работать в убыток. По словам главы «Пчеловодов Татарстана» Шавката Хайруллина, нынешние условия превращают отрасль в «работу ради работы». «Реальное время» поговорило с пасечниками, чтобы понять, чья продукция доминирует на рынке, насколько удачным был сезон-2025 и грозит ли нам пустой прилавок. Подробности — в материале издания.

«Пчелы не хотят задешево отдавать мед»

В России ранние сорта меда‑сырья, в том числе каштановый и акациевый, закончились на рынке «значительно быстрее обычного», указали в ТАСС. В «Руспродсоюзе» причиной назвали погодные аномалии 2025 года: в одних регионах наблюдалась засуха, в других — избыток осадков.

В Татарстане ситуацию оценивают иначе. Местные пчеловоды не подтверждают дефицит — запасов меда должно хватить до весны. Тем не менее давать долгосрочные прогнозы пока затруднительно. При этом отмечают, что ключевые проблемы отрасли лежат в иной плоскости.

— Пчелы не хотят задешево отдавать мед. Беру в пример подсолнечный мед — есть предложение по 175 рублей за килограмм, а оптовики не хотят покупать. Им нужен «бесплатный мед» — по 150 рублей. Это уже годами такая цена стоит, а работать по ней пчеловоды не хотят, потому что это работа ради работы получается, — сообщил в разговоре с «Реальным временем» председатель РОО «Пчеловоды Татарстана» Шавкат Хайруллин.

Производители меда вынуждены прекращать отгрузки из‑за убыточных цен. При этом на рынке наблюдается парадоксальная ситуация — стоимость меда не просто не растет, а снижается.

— Пока говорить о дефиците нельзя, потому что, наоборот, цена меда на рынке снижается. Почему? Люди хотят продать мед, потому что большое количество предложений, — объяснил Хайруллин, со смехом указывая, что сам готов договориться о продаже своего сырья.

Однако производители чак-чака, например, с этим не согласны.

— Может быть, есть какой-то дефицит или проблемы с погодными условиями… Мед всегда дорожает, — рассказала директор по производству казанского Булочно-кондитерского комбината (БКК) Альбина Валиуллина.

Добросовестному пчеловоду невыгодно работать по ценнику магазинов?

При этом закупочные цены на все виды меда в регионах с сентября 2025 года выросли на 30—50% и продолжают расти. «Сырье дорожает быстрее, чем коррекцию готовы принимать торговые сети, а окна закупки меда у пчеловодов закрываются раньше — особенно по сортам, где альтернатив нет», — отметили в «Руспродсоюзе».

На этом фоне пчеловоды неоднократно обращали внимание на появление на рынке фальсифицированного меда. По их словам, именно в условиях дефицита и роста себестоимости риски распространения подделок существенно возрастают.

— Сейчас жидкий мед — большая редкость. В Татарстане его практически нет. Жидким может быть только акациевый мед из Краснодара или южных краев, а все остальное — это либо перетопленный продукт, либо глюкозно-фруктозный сироп, частично смешанный с медом. Магазины завалены таким товаром из-за его низкой стоимости. Но эти цены настолько малы, что добросовестному пчеловоду работать по ним просто невыгодно. В итоге люди сравнивают ценники в супермаркетах и у проверенных пасечников — и в этом вся проблема! Покупатели ищут мед на полках магазинов, а нужно искать конкретного производителя и брать продукт напрямую с пасеки, — сетовал Хайруллин.

Липовый мед под угрозой

На популярных площадках объявлений сегодня можно найти сотни предложений от пасечников, но география сбора часто выходит за пределы заявленной Башкирии. Продавец Оксана, чьи точки разбросаны от Кубани до Вятки, отмечает, что цены на их мед выше средних, но это оправдано сложностью заготовки. Например, липовый мед они везут из Кировской области, так как татарстанский аналог склонен к расслоению. Однако и там урожай под угрозой.

— Там портят деревья, а виной всему — тля — заявила продавец.

Дефицит качественного липового меда подтверждает и другая собеседница, Лилия. По ее словам, натуральный продукт этого сорта — большая редкость и его разбирают достаточно быстро. Девушка призналась, что опасается покупать мед в магазинах, так как лично сталкивалась с фальсификатом, содержащим крахмал. По ее наблюдениям, сезон 2024 года оказался куда скуднее, чем в 2025-м. Тогда запасы меда закончились значительно быстрее. Эту тенденцию подтвердил и продавец Демид, отметив, что лично ему удалось заготовить продукцию в достаточном объеме — из 500 банок осталось десять.

Продавец Айрат из Бугульминского района также сообщил, что урожай в этом году был богатым, но и спрос оказался высоким. Из двух заготовленных бочек у него осталась всего одна банка. Айрат также поделился любопытным наблюдением: современные покупатели стали больше доверять уже закристаллизовавшемуся меду, предпочитая его жидкому продукту.