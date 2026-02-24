Аналитики назвали, какие модели авто татарстанцы чаще добавляют в «Избранное»

Фото: Динар Фатыхов

Эксперты выяснили, какие новые автомобили стоимостью от 3 до 5 млн рублей жители Татарстана чаще всего добавляют в раздел «Избранное». Это позволяет понять, какие модели потенциальные покупатели рассматривают к приобретению в 2026 году, сообщили «Реальному времени» аналитики «Авито Авто».

Среди самых популярных марок оказались представители китайского автопрома — Jetour и Geely, а также бренд Solaris. В начале 2026 года пользователи из Татарстана чаще всего сохраняли в «Избранном» объявления о продаже автомобилей Jetour (13,7% среди всех «избранных» объявлений), Geely (10,8%), Solaris (7,5%), JAECOO (6,2%) и Changan (4,9%).

В числе наиболее востребованных конкретных моделей выделились:

Jetour T1 (9,2%);

Solaris HC (7,5%);

JAECOO J7 (4,3%);

OMODA C7 (2,1%).

По данным исследования, пользователи, добавляющие объявления в «Избранное», с высокой вероятностью планируют покупку: 34% из них намерены приобрести автомобиль в ближайшие три месяца, еще 23% — в течение года.

Руководитель продаж направления «Новые авто» в «Авито» Артем Хомутинников отмечает: за год пользователи платформы стали на 8,4% чаще добавлять в «Избранное» новые машины в ценовом сегменте от 3 до 5 млн рублей. В начале 2026 года эта тенденция сохраняется — спрос стабильно держится на высоком уровне.

Эксперт подчеркивает, что такая активность свидетельствует о формировании отложенного спроса: покупатели изучают рынок и ждут выгодных условий, прежде чем принять решение. Учитывая, что средний цикл покупки автомобиля составляет от 2 до 4 месяцев, реализация этого спроса может начаться уже весной 2026 года.

В январе 2026 года россияне приобрели 437 тыс. подержанных легковых автомобилей.

Рената Валеева