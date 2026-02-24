Главврач детской поликлиники в Татарстане задержана за хищение бюджетных средств
Салихова фиктивно трудоустроила гражданина на должность врача‑педиатра
Прокуратура Татарстана сообщила о задержании главного врача ГАУЗ «Детская городская поликлиника №2» Резеды Салиховой. Мера принята по итогам проведенной проверки надзорного ведомства, сообщили в пресс-службе
Установлено, что главврач с целью хищения бюджетных средств фиктивно трудоустроила гражданина на должность врача‑педиатра. Согласно материалам проверки, она ежемесячно присваивала зарплату фиктивно оформленного сотрудника.
По требованию прокуратуры Вахитовского района Казани в отношении Салиховой возбуждено уголовное дело по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Мошенничество». Подозреваемая задержана в установленном порядке.
Эту должность она занимает с 6 июня 2023 года.
