Главврач детской поликлиники в Татарстане задержана за хищение бюджетных средств

17:32, 24.02.2026

Салихова фиктивно трудоустроила гражданина на должность врача‑педиатра

Фото: скриншот с сайта 2ГИС

Прокуратура Татарстана сообщила о задержании главного врача ГАУЗ «Детская городская поликлиника №2» Резеды Салиховой. Мера принята по итогам проведенной проверки надзорного ведомства, сообщили в пресс-службе

Установлено, что главврач с целью хищения бюджетных средств фиктивно трудоустроила гражданина на должность врача‑педиатра. Согласно материалам проверки, она ежемесячно присваивала зарплату фиктивно оформленного сотрудника.

По требованию прокуратуры Вахитовского района Казани в отношении Салиховой возбуждено уголовное дело по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Мошенничество». Подозреваемая задержана в установленном порядке.

Эту должность она занимает с 6 июня 2023 года.

Рената Валеева

