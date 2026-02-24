Начальник отдела ЖКХ Кабмина РТ Фаиль Салихов уволен из‑за утраты доверия

По решению суда он отправлен под домашний арест до 5 апреля по обвинению в посредничестве во взяточничестве

Фото: Реальное время

Начальник отдела ЖКХ аппарата Кабмина Татарстана Фаиль Салихов уволен из‑за утраты доверия. Соответствующая запись появилась в реестре лиц, занимавших госдолжности и уволенных в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения.

Решение об увольнении было принято 9 февраля — в тот же день стало известно о задержании Салихова. По решению суда он отправлен под домашний арест до 5 апреля по обвинению в посредничестве во взяточничестве на сумму 2,5 млн рублей. Сам Салихов признал вину частично.

По версии Следкома, речь идет о попытке повлиять на решение Арбитражного суда Татарстана в коммерческом споре между двумя компаниями. В рамках этого дела еще один фигурант арестован на два месяца и будет находиться в СИЗО, а третий участник происшествия остался под подпиской о невыезде.

Реальное время / realnoevremya.ru

Фаиль Салихов пришел в аппарат Кабмина РТ в июле 2012 года, а спустя два года возглавил отдел ЖКХ и транспорта, где проработал почти 12 лет. На момент судебного заседания он представлялся начальником отдела, однако сразу после этого информация о занимаемой им должности и его фотография исчезли со страницы отдела на официальном портале правительства Республики Татарстан. Ранее с сайта «Официальный Татарстан» также были удалены данные с биографией чиновника.



Рената Валеева