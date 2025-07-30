Минсельхоз: в Татарстане пшеница нового урожая соответствует стандартам

Наилучшие показатели качества были зафиксированы в Актанышском, Буинском, Спасском, Чистопольском и Дрожжановском районах

По состоянию на 28 июля 2025 года в Татарстане первые образцы пшеницы нового урожая подтвердили соответствие продовольственным стандартам. Специалисты лаборатории филиала ФГБУ «ЦОК АПК» исследовали более 82 тыс. тонн мягкой пшеницы, что составляет 26% от общего сбора этой культуры в республике, который на текущую дату достиг 315,9 тыс. тонн. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза республики.

С начала уборки, начавшейся 15 июля, было отобрано 130 проб зерна из 25 районов Татарстана. Проведено более 1,8 тыс. исследований, которые показали, что 37,9% пшеницы нового урожая (31 тысяча тонн) относятся к 3-му и 4-му классу.

Наилучшие показатели качества были зафиксированы в Актанышском, Буинском, Спасском, Чистопольском и Дрожжановском районах.

Реальное время / realnoevremya.ru

Светлана Белова, руководитель органа инспекции филиала, сообщила: «Содержание клейковины в поступившей пшенице составляет 26%, показатели качества по ИДК находятся в диапазоне 80—90 единиц, что соответствует II группе для 3-го и 4-го класса». Она также уточнила, что сорных примесей и вредителей в образцах не выявлено.

Специалисты лаборатории исследовали такие параметры, как натура, стекловидность и содержание влаги. Окончательная оценка качества пшеницы будет проведена по завершении уборочной кампании в ноябре после анализа всех поступивших проб.

На 28 июля филиал ФГБУ «ЦОК АПК» получил 190 уведомлений от сельхозпроизводителей о проведении исследований нового урожая пшеницы, общий объем которой составил почти 235 тыс. тонн. В ближайшие месяцы планируется охватить всех сельхозпроизводителей и провести не менее 67 тысяч исследований валового сбора пшеницы.

Напомним, что в Татарстане началась уборка озимого рапса, посевная кампания озимых стартует через 2—3 недели.



Анастасия Фартыгина