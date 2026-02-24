Казанец получил компенсацию в размере 350 тыс. рублей от скандального Urban University

С организации взыскали более 350 тыс. рублей

Фото: Ирина Плотникова

Верхнеуслонский райсуд Татарстана удовлетворил иск Роспотребнадзора по республике в интересах жителя Казани к ООО «Эдэкс». С организации взыскали более 350 тыс. рублей из‑за неоказания услуг по онлайн‑обучению и затягивания возврата денег, указали в пресс-службе ведомства.

Житель Казани оплатил услуги онлайн‑обучения, но на протяжении длительного времени не получал их. Потребитель неоднократно обращался в ООО «Эдэкс» с требованием вернуть уплаченные деньги, однако компания откладывала возврат. В итоге гражданин обратился в РПН с просьбой помочь защитить его нарушенные права.

Управление подало в суд иск о взыскании с ООО «Эдэкс» денежных средств в размере 133,6 тыс. рублей — суммы, уплаченной за обучение.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Рассмотрев материалы дела и выслушав доводы сторон, суд расторг договор между потребителем и компанией, а также постановил взыскать в пользу гражданина следующие суммы:

уплаченные за обучение средства — 133 560 рублей;

неустойку — 96 163 рубля;

штраф — 117 361 рубль;

компенсацию морального вреда — 5 000 рублей.

Ранее с компании уже было взыскано более 5 млн рублей в пользу пострадавших граждан. В Управление Роспотребнадзора обратились 28 потребителей с просьбой о защите нарушенных прав со стороны ООО «Эдэкс». В 2024 году с помощью РПН студентам вернули 87 млн рублей, в том числе 4 млн — по итогам прямой линии.

Рената Валеева