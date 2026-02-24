В Казани открыли выставку об истории кукольной мультипликации

Оказывается, спустя 100 лет аниматоры стали дольше снимать новые картины с куклами

Выставка рассчитана, как видно, на широкий круг зрителей. Фото: Радиф Кашапов

В Казани открылась передвижная интерактивная выставка «История кукольной мультипликации». В Татарстан она приехала из Москвы, где работала сначала в Российской государственной детской библиотеке, а потом в Музее Михаила Булгакова. У нас экспозицию разместили на самой актуальной площадке — в театре кукол «Экият», где ее могут посетить пришедшие на спектакль дети и взрослые.

От жуков-оленей до цифры

После Казани выставка поедет в Уфу, Саранск и Санкт-Петербург. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. У нас она разместилась на втором этаже театра кукол «Экият». Здесь можно узнать краткую историю анимации от опытов начала века до мультфильмов, которые вышли недавно.

Поэтому открывается экспозиция с реконструкции павильона Владислава Старевича — режиссера, художника и оператора.

На выставке рассказывают о его картине «Прекрасная Люканида, или Война усачей с рогачами». Вдохновило на эту ленту Старевича его увлечение энтомологией, которой он занимался с детства. Он также любил фотографировать. Однажды Старевич решил снять документальный фильм про двух жуков-оленей, но не добившись успеха (герои постоянно разбегались), взял двух мертвых жуков и стал снимать сценки из их жизни покадрово, сделав пародию на псевдоисторические сюжеты, популярные в немом кино.

Режиссер, что называется, попал в тренд, потому что в то время были очень популярны споры о генетике, наследственности. Английскому журналу Bioscope он давал интервью в гриме, рассказывая, что наблюдает и экспериментирует над 453-м поколением жуков с 1881 года: «Для моих насекомых мое слово — закон».

Фильм в 2012-м отреставрировали, добавив голосовую озвучку и «Сентиментальный вальс» Петра Чайковского.

Жуки Старевича. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Тут же зритель может оценить, как выглядит рабочее место современного мультипликатора. Для примера взят фильм «Лоренцо и я» режиссера Елены Бритовой и аниматора Владимира Вишнякова.

Здесь тоже есть макет, куклы, но также цифровой фотоаппарат и компьютер со специальными программами. При этом принципы работы такие же — установил куклу в нужную позу, сфотографировал, поменял позу. Итого, указывают организаторы, от 36 до 120 кадров.

От трех до десяти секунд — так было раньше, но с появлением звукового кино частота кадров увеличилась вдвое, до 24 кадров в секунду.

С компьютером, конечно проще, не надо проявлять пленку и внезапно понимать, что все надо переделывать. «Мультипликатор по-прежнему снимает от трех до пяти секунд экранного времени в день, но требования к качеству отснятого материала в последнее десятилетие очень возросли», сообщили организаторы. Так что процесс стал длиннее.

Это 13-й трамвай. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

От «Чебурашки» до Булгакова

Любого посетителя выставки старшего возраста настигнет ностальгия, поскольку его ждет встреча с героями мультфильмов «Чебурашка» и «Варежка», которые срежиссировал Роман Качанов. История 1967 года о девочке, которая очень сильно хотела собаку показывает стремление авторов того периода делать не просто игрушечную анимацию, а говорить на серьезные темы. И чем еще является серия про крокодила Гена, как не размышлением об одиночестве? Наверное, потому мы пересматриваем этот мультфильм и сейчас. Кстати, в обоих примерах незабываемые образы героев придумал Леонид Шварцман.

В 2018-м «Союзмультфильм» выпустил «Гофманиаду» Станислава Соколова по новеллам немецкого писателя. Это пример мультфильма на разновозрастную аудиторию, участие в нем принимал Михаил Шемякин, который ранее занимался сценографией по Гофману в Мариинском театре и воплощал его произведения в графике. При этом «Гофманиада» — такой же кукольный фильм, как и ленты Качанова.

Наконец, на выставке можно увидеть несколько совсем новых мультфильмов. Это «Трамвай №13», дебют Ирины Ковтун-Ментурович, причем в жанре черного юмора. Внушительный транспорт — также в экспозиции.

Герои Булгакова скоро заживут в полнометражной картине. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Привезшая в Казань выставку компания «Синемаскоп» также рассказывает о своем масштабном проекте. Это 20-минутный «Булгаковъ» того же Соколова, он же выступил художником. Все роли в мультфильме озвучил Виктор Сухоруков, он основан на дневниках, письмах, фельетонах, рассказах Михаила Булгакова. Здесь уже кукольная анимация сочетается с рисованной и 3D-анимацией — все, чтобы передать фантазию писателя, а также показать Москву, «где сияющие огнями театры и дворцы соседствуют с облезлыми заборами и кособокими дровяными сараями».

Сейчас та же творческая группа работает над полнометражным фильмом «Булгаковъ. Мистерия»: здесь будет показана Гражданская война, голодная жизнь в столице начала 1920-х, работа над пьесами и романом «Мастер и Маргарита». Кстати, одна из аниматоров проекта, Ксения Липская, приехала на открытие выставки, показывая желающим, как много секретов таится в крохотных «булгаковских» куклах. К примеру, она рассказала, что у каждой из них есть несколько сменных голов — для того, чтобы подробнее изображать различные эмоции.

Помимо макетов и экранов с видео, на выставке много QR-кодов с дополнительной информацией. Выставка в театре кукол «Экият» продлится до 9 марта.