В Татарстане число пострадавших в ЧС снизилось на 26%

Центр медицины катастроф республики озвучил результаты года

Фото: Максим Платонов

Республиканский центр медицины катастроф (РЦМК) при Республиканской клинической больнице подвел итоги работы за 2025 год. В течение года медики санавиации совершили 815 выездов к пациентам — как на вертолетах, так и на машинах — и эвакуировали 595 человек, сообщили в пресс-службе.

Позитивной динамикой отметилась статистика чрезвычайных ситуаций: число пострадавших в ЧС снизилось на 26% по сравнению с 2024‑м годом, а общее количество зарегистрированных ЧС составило 79 — это на 31% меньше, чем годом ранее.



Вместе с тем в 2025 году в Татарстане зафиксировано 3 339 ДТП, в которых пострадали 4 430 человек, 345 человек погибли. Отмечается рост числа ДТП с участием детей: за год зарегистрировано 465 случаев (на 7,1% больше, чем в 2024‑м), а число пострадавших детей составило 512 человек (рост на 7,3 %). Аварийно‑опасными остаются участки трасс М‑7 и М‑5 в Зеленодольском и Верхнеуслонском районах, а также участки трассы М‑7 в Актанышском и Мамадышском районах РТ.

На все ДТП скорая помощь доезжает менее чем за 20 минут. В городских агломерациях время доезда составляет до 7 минут, в муниципальных районах — до 13 минут.



Рената Валеева