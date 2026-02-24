Новости общества

Татарстанский «Ак Барс Банк» прокомментировал попадание в санкционный список Великобритании

13:33, 24.02.2026

В кредитной организации сообщили, что не ведут финансовых и деловых отношений с Великобританией

Фото: Максим Платонов

В пресс-службе «Ак Барс Банка» «Реальному времени» сообщили, что введенные Великобританией санкции не повлияют на его операционную деятельность.

В банке отметили, что в его работе отсутствуют финансовые и деловые отношения с Великобританией.

Ранее «Реальное время» писало, что Великобритания ввела новые санкции против российских компаний и физлиц.

Ариана Ранцева

