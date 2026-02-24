Татарстанский «Ак Барс Банк» прокомментировал попадание в санкционный список Великобритании
В кредитной организации сообщили, что не ведут финансовых и деловых отношений с Великобританией
В пресс-службе «Ак Барс Банка» «Реальному времени» сообщили, что введенные Великобританией санкции не повлияют на его операционную деятельность.
В банке отметили, что в его работе отсутствуют финансовые и деловые отношения с Великобританией.
Ранее «Реальное время» писало, что Великобритания ввела новые санкции против российских компаний и физлиц.
