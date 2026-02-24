Выручка малых технологических компаний Татарстана оказалась на 33% выше среднероссийской

За 2025 год число малых технологических компаний (МТК) в Татарстане достигло 240

За 2025 год число малых технологических компаний (МТК) в Татарстане достигло 240, а их средняя выручка составила 244 млн рублей — это 133% от среднего показателя по России. Об этом сообщили в Минэкономики республики.

В декабре 2024 года в реестре МТК числились 159 татарстанских компаний, а их общий объем выручки по итогам года достиг 61,5 млрд рублей, что составило 5% от общей выручки МТК по всей России. За прошедший год количество компаний выросло на более чем 50%.

По актуальным данным, в реестре МТК зарегистрированы уже 252 татарстанские компании — это четвертое место по России после Москвы, Санкт‑Петербурга и Московской области. Всего в стране на указанный период насчитывалось 6 735 малых технологических компаний.

Наиболее активно МТК Татарстана развиваются в двух ключевых направлениях:

промышленность — 25% компаний;

информационные технологии, телекоммуникации и интернет — 17% компаний.

Для поддержки МТК в Татарстане реализуется экосистемный подход: компании получают сквозные меры поддержки на каждом этапе развития — как на федеральном, так и на региональном уровнях. Министерство экономики Республики Татарстан предоставляет широкий комплекс инструментов: льготное кредитование, микрофинансирование, поручительства, лизинг, а также услуги Центра «Мой бизнес».



