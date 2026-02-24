В Казани на девять часов закроют ряд парковок для уборки снега — список участков
Расчистку проведут на 15 городских объектах
Сегодня ночью в Казани временно закроют ряд парковок — их будут очищать от снега. Как сообщил телеграм‑канал «Казанского паркинга», работы пройдут с 21:00 24 февраля до 06:00 25 февраля, то есть в общей сложности займут девять часов.
Расчистку проведут на 15 городских участках. Под временное ограничение попадут следующие парковочные зоны:
- Абсалямова: зоны №207 и №208;
- Восстания: зона №211;
- Адоратского: зона №406;
- Бутлерова (нечетная сторона улицы) — от дома №29 до дома №21 и вдоль дома №21 (зона №115);
- Бутлерова (четная сторона улицы) — от пересечения с Айзавозвского вдоль дома №44 (зона №111);
- Волкова (четная сторона улицы) — от пересечения с Петербургской до пересечения с Тихомирнова (зона №139);
- Бурхана Шахиди (четная сторона улицы) — от пересечения с Тази Гиззата до пересечения с Тукая (зона №103);
- Бурхана Шахиди (обе стороны улицы) — от пересечения с Чернышевского до пересечения с Тази Гиззата (зона №103);
- Вишневского (четная сторона улицы) — вдоль домов №8 и №12 (зона №159);
- Ямашева: зона №155;
- Правосудия: зона №226;
- Галеева: зона №403;
- Сибирский тракт: зона №247;
- Губкина: зоны №246 и №417;
- Космонавтов: зона №245.
«Казанский паркинг» просит автовладельцев не оставлять машины на указанных участках в период проведения работ и заранее перепарковать автомобили.
На текущий момент в Казани насчитывается более 800 предложений о продаже парковочных мест от частных лиц. Причем самый дешевый объект такой недвижимости стоит 280 тыс. рублей, а самый дорогой — 7,5 млн рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».