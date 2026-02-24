В Казани на девять часов закроют ряд парковок для уборки снега — список участков

Расчистку проведут на 15 городских объектах

Фото: Максим Платонов

Сегодня ночью в Казани временно закроют ряд парковок — их будут очищать от снега. Как сообщил телеграм‑канал «Казанского паркинга», работы пройдут с 21:00 24 февраля до 06:00 25 февраля, то есть в общей сложности займут девять часов.

Расчистку проведут на 15 городских участках. Под временное ограничение попадут следующие парковочные зоны:

Абсалямова: зоны №207 и №208;

Восстания: зона №211;

Адоратского: зона №406;

Бутлерова (нечетная сторона улицы) — от дома №29 до дома №21 и вдоль дома №21 (зона №115);

Бутлерова (четная сторона улицы) — от пересечения с Айзавозвского вдоль дома №44 (зона №111);

Волкова (четная сторона улицы) — от пересечения с Петербургской до пересечения с Тихомирнова (зона №139);

Бурхана Шахиди (четная сторона улицы) — от пересечения с Тази Гиззата до пересечения с Тукая (зона №103);

Бурхана Шахиди (обе стороны улицы) — от пересечения с Чернышевского до пересечения с Тази Гиззата (зона №103);

Вишневского (четная сторона улицы) — вдоль домов №8 и №12 (зона №159);

Ямашева: зона №155;

Правосудия: зона №226;

Галеева: зона №403;

Сибирский тракт: зона №247;

Губкина: зоны №246 и №417;

Космонавтов: зона №245.

«Казанский паркинг» просит автовладельцев не оставлять машины на указанных участках в период проведения работ и заранее перепарковать автомобили.



Рената Валеева