В Казани на девять часов закроют ряд парковок для уборки снега — список участков

19:16, 24.02.2026

Расчистку проведут на 15 городских объектах

Фото: Максим Платонов

Сегодня ночью в Казани временно закроют ряд парковок — их будут очищать от снега. Как сообщил телеграм‑канал «Казанского паркинга», работы пройдут с 21:00 24 февраля до 06:00 25 февраля, то есть в общей сложности займут девять часов.

Расчистку проведут на 15 городских участках. Под временное ограничение попадут следующие парковочные зоны:

  • Абсалямова: зоны №207 и №208;
  • Восстания: зона №211;
  • Адоратского: зона №406;
  • Бутлерова (нечетная сторона улицы) — от дома №29 до дома №21 и вдоль дома №21 (зона №115);
  • Бутлерова (четная сторона улицы) — от пересечения с Айзавозвского вдоль дома №44 (зона №111);
  • Волкова (четная сторона улицы) — от пересечения с Петербургской до пересечения с Тихомирнова (зона №139);
  • Бурхана Шахиди (четная сторона улицы) — от пересечения с Тази Гиззата до пересечения с Тукая (зона №103);
  • Бурхана Шахиди (обе стороны улицы) — от пересечения с Чернышевского до пересечения с Тази Гиззата (зона №103);
  • Вишневского (четная сторона улицы) — вдоль домов №8 и №12 (зона №159);
  • Ямашева: зона №155;
  • Правосудия: зона №226;
  • Галеева: зона №403;
  • Сибирский тракт: зона №247;
  • Губкина: зоны №246 и №417;
  • Космонавтов: зона №245.

«Казанский паркинг» просит автовладельцев не оставлять машины на указанных участках в период проведения работ и заранее перепарковать автомобили.

На текущий момент в Казани насчитывается более 800 предложений о продаже парковочных мест от частных лиц. Причем самый дешевый объект такой недвижимости стоит 280 тыс. рублей, а самый дорогой — 7,5 млн рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».

Рената Валеева

Общество Татарстан

