Казанский «Водоканал» устранил 58 течей и 352 засора за неделю

С 16 по 23 февраля аварийные бригады также выполнили работы на 33 объектах без отключения воды

Фото: Реальное время

За прошедшую неделю, с 16 по 23 февраля, аварийные бригады устранили 58 течей на водопроводных сетях. На 33 объектах работы проводились без отключения водоснабжения, сообщает казанский «Водоканал».

Кроме того, специалисты ликвидировали 352 засора в системе водоотведения. По 69 заявкам на засоры факты неисправностей не подтвердились: бригады выезжали на место, однако засоров и течей на наружных сетях не обнаружили.



Ариана Ранцева