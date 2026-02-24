Казанский «Водоканал» устранил 58 течей и 352 засора за неделю
С 16 по 23 февраля аварийные бригады также выполнили работы на 33 объектах без отключения воды
За прошедшую неделю, с 16 по 23 февраля, аварийные бригады устранили 58 течей на водопроводных сетях. На 33 объектах работы проводились без отключения водоснабжения, сообщает казанский «Водоканал».
Кроме того, специалисты ликвидировали 352 засора в системе водоотведения. По 69 заявкам на засоры факты неисправностей не подтвердились: бригады выезжали на место, однако засоров и течей на наружных сетях не обнаружили.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».