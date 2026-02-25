Дело экс-главы двух райсудов Татарстана вернули прокурорам для предъявления более тяжкого обвинения

Против такого решения в Верховном суде РТ возражали и обвинение, и защита

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане не дошло до приговора дело обвиняемого во взятке 17 млн и аферах на 93 млн рублей Ирека Набиева, бывшего председателя Менделеевского и Пестречинского судов. Накануне Верховный суд Татарстана по собственной инициативе принял решение о возврате материалов в Генпрокуратуру.

Как выяснило «Реальное время», основанием для такого решение стали уже исследованные в ходе процесса доказательства. Именно в них председательствующий по делу судья Ильшат Тухватуллин усмотрел основания для более жесткой квалификации деяний бывшего коллеги.

При этом сам Ирек Набиев и его защитник, а также прокурор Дмитрий Зайцев на заседании единогласно выступили против возврата дела. Суд выслушал их мнения и пришел к выводу, что выявленные нарушения существенны.

В частности, в своем постановлении суд указал, что в эпизоде по получению взятки в особо крупном размере забыт квалифицирующий признак, что на момент инкриминируемых событий обвиняемый занимал госдолжность. Что действия Набиева, квалифицированные как подстрекательство начальника межрайонной налоговой к превышению полномочий, могут быть квалифицированы как организация данного преступления. Ну а действия по части склонения потерпевшего директора фирмы «Кишер» Вячеслава Утробина к употреблению наркотиков вообще не получили правовой оценки по эпизодам о похищении Утробина и вымогательстве у него доступа к 76,8 млн на счете компании.

Решение о возврате пока не вступило в силу. Подробности — в материале «Реального времени».