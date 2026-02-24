В Татарстане поддержали федеральный запрет на «овербукинг»

Законопроект направлен на усиление защиты прав туристов и наведение порядка в реестре гостиниц

Фото: Мария Зверева

Комитет Госсовета Татарстана по экономике, инвестициям и предпринимательству рассмотрел проект изменений в федеральный закон «Об основах туристской деятельности в РФ». Законопроект направлен на усиление защиты прав туристов и наведение порядка в реестре гостиниц, сообщили в пресс-службе.



Одним из нововведений станет законодательное закрепление ответственности отелей за овербукинг (сверхнормативное бронирование). На текущий момент туристы часто оказываются в ситуации, когда при наличии подтвержденной брони в гостинице не оказывается свободных мест. Доказать ущерб в суде, особенно если бронь не была оплачена заранее, сейчас крайне сложно.

Новый закон обяжет владельцев средств размещения в случае дублирования брони:

предоставить туристу номер в другом отеле;

категория альтернативного жилья должна быть равноценной или выше;

переселение осуществляется без взимания дополнительной платы.

Законопроект также вносит коррективы в систему классификации отелей. В документе уточняется юридическое понятие «владелец средства размещения» и вводятся новые механизмы аннулирования свидетельств о «звездности».

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Классификация будет прекращаться автоматически в двух случаях:

При смене собственника коллективного средства размещения. За отсутствие самооценки. Объекты, которые числятся в реестре, но вовремя не прошли процедуру подтверждения своего статуса, будут исключаться из списка. Это позволит очистить рынок от организаций, которые фактически не оказывают гостиничные услуги, но используют статус для рекламы.

Госкомитет Татарстана по туризму уже выдал положительное заключение на данный законопроект. По мнению экспертов, инициатива напрямую способствует реализации нацпроекта «Туризм и гостеприимство».



Рената Валеева