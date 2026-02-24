Главврач Тетюшской ЦРБ в Татарстане пожаловался на нехватку специалистов
В 2025 году удалось привлечь на работу четырех врачей‑специалистов
Главврач Тетюшской ЦРБ Булат Кашапов на итоговом заседании медсовета Тетюшского района рассказал о текущем состоянии здравоохранения в районе и ключевых задачах на перспективу.
Одной из главных проблем остается дефицит кадров, затрудняющий выполнение поставленных задач. В настоящее время в системе здравоохранения района трудятся 43 врача и 218 средних медработников. При этом в ГАУЗ «Тетюшская ЦРБ» наблюдается нехватка специалистов по ряду ключевых специальностей: требуются врач‑хирург, онколог, инфекционист, невролог, травматолог, врач УЗИ‑диагностики и врач‑эндоскопист.
В 2025 году удалось привлечь на работу четырех врачей.
Напомним, восемь крупных районов Татарстана имеют низкую укомплектованность врачами. Обеспеченность врачами составляет 35 на 10 тыс. населения.
