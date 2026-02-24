Минпромторг Татарстана: товарооборот России и Египта может превысить $10 млрд

Под руководством замминистра промышленности и торговли Татарстана Германа Лернера прошла онлайн‑встреча с торговым представителем России в Египте Алексеем Теваняном. Об этом сообщили в Минпромторге РТ.

Ключевым итогом обсуждения стали данные о динамике торгово‑экономических отношений России и Египта. По итогам 2025 года товарооборот между странами превысил $9 млрд, при этом преобладает экспорт из России. Эксперты прогнозируют, что по итогам 2026 года показатель может достичь отметки свыше $10 млрд. Примечательно, что более 33% российской торговли со всей Африкой приходится именно на Египет.

Египет позиционируется как «ворота» в Африку — в настоящее время в стране с нуля строятся новые города и районы, включая новую административную столицу в 45 км к востоку от Каира.

Вместе с тем участники встречи обозначили существующие барьеры для бизнеса. Среди ключевых сложностей — высокие пошлины на отдельные виды товаров, проблемы с международными платежами и переводами, а также необходимость привлечения местного посредника для участия в тендерах.



Среди наиболее перспективных направлений для экспорта из Татарстана и России в целом были названы: продукция АПК, металлопродукция, нефтехимия и нефтепродукты, технологии очистки воды и воздуха, фармацевтическая продукция и изделия медицинской промышленности, электротехническое оборудование и сельскохозяйственная техника.

Напомним, с 1 марта 2026 года стоимость въездной визы в Египет составит $30. Это на 20% выше относительно действующего ценника (до 28 февраля включительно — $25).



Рената Валеева