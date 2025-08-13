Грузоперевозчики предупреждают о резком росте цен на продукты в новом году

Ряд новых требований и еще один налог с тяжелых фур вынудят бизнес поднять расценки

Фото: Реальное время

В 2026 году в России вступают в силу несколько законодательных новшеств, которые изменят сферу грузоперевозок. Игроки рынка обязаны перейти на электронный документооборот и зарегистрироваться в госреестре экспедиторов, а сам грузооборот переходит под жесткий контроль. Кроме того, новый дорожный налог появится у владельцев тяжелых грузовиков. Подробнее о том, как бизнес готовится к изменениям, которые, по мнению перевозчиков, приведут к росту цен на товары, — в материале «Реального времени».

Плата за тонну с тяжелых большегрузов

Новая статья расходов у российских грузоперевозчиков появится со следующего года, а в ряде регионов — уже в ближайшие месяцы: здесь хотят обкатать пилот. Еще один дорожный сбор вводят для владельцев тяжелых грузовиков, которые начнут платить за каждый километр проезда. Размер сбора пока не называется.

Проект реализует Минтранс в рамках своей стратегической программы, планируя запустить его в 2026 году. Налог вводят для всей тяжеловесной техники массой свыше 25 тонн: больших фур, самосвалов, тягачей с перегруженными прицепами. Причем «Платон» это не заменит, а дополнит — помимо действующей платы за проезд по федеральным трассам, придется вносить сбор за движение по любым дорогам.

Деньги пойдут на возмещение ущерба от высокого износа дорог. Как уверяют разработчики, перегруженный состав наносит асфальтовому покрытию в 10 раз больше вреда, чем обычная фура. Поскольку восстановление шоссе требует больших затрат из бюджетов всех уровней, финансовую нагрузку хотят возложить на грузоотправителей и перевозчиков, которые превышают допустимые параметры по весу.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Взимать плату будут за каждый километр в пути по дифференцированному тарифу — в зависимости от категории трассы и региона. За основу возьмут данные весового и навигационного контроля, при этом новый механизм встроят в уже существующую цифровую инфраструктуру. Все необходимые показатели для расчета будут поступать с рамок весового контроля и GPS-оборудования. Система рассчитает износ дороги в зависимости от осевой нагрузки и выставит счет перевозчику по выполнении рейса.

Переход на ЭДО, госреестр экспедиторов и жесткий контроль грузоперевозок

Новые затраты ждут не только владельцев тяжелых грузовиков, но и всех участников рынка грузоперевозок. В следующем году вступают в силу пять ключевых новшеств, которые кардинально изменят всю отрасль. Соответствующие поправки в закон №87-ФЗ «О транспортно-экспедиционной деятельности» были внесены в июне этого года.

Одно из главных новшеств — в отрасли вводится электронный документооборот. К 1 сентября 2026 года все игроки рынка грузоперевозок должны перейти на ЭДО. Перевести в цифру придется все виды документации, включая экспедиторскую, складские расписки, транспортные накладные, путевые листы, заказ-наряды и прочее. Причем бумаги должны быть в электронной форме у всех участников рынка (перевозчик, отправитель, получатель, экспедитор).

Второе новшество — регистрация экспедиторов в госреестре. Зарегистрироваться должны все участники транспортно-экспедиционной деятельности, в противном случае работать будет запрещено. Регистрация бесплатная, новые экспедиторы должны направить уведомление о транспортно-экспедиционной деятельности через личный кабинет «Госуслуг». Если оформить правильно, на следующий рабочий день участника внесут в реестр. При корректировке сведений срок регистрации продлят до 7 рабочих дней. Действующие экспедиторы должны зарегистрироваться в течение 60 дней начиная с 1 марта 2026 года. Сам госреестр в электронном виде разместят на транспортно-логистической платформе «ГосЛог».

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Параллельно закон вводит новые требования к экспедиторам. У бизнеса в сфере грузоперевозок появится ряд ограничений, в частности:

у ИП или руководителя компании не должно быть неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономической деятельности;

отсутствие двух и более административных правонарушений в рамках ст. 2.1, 2.2 и 4 закона №87-ФЗ (в частности, оказание экспедиторских услуг без регистрации в реестре).

В 2026 году в России будет внедрена платформа «ГосЛог», контролировать которую будет Минтранс РФ. Фактически это открытая база данных об участниках грузоперевозок на всех видах транспорта. Главные задачи ресурса — реализовать принцип «одного окна» для всех услуг, автоматизировать работу с информацией о транспортной системе РФ.

Последнее ключевое новшество — усиление контроля над грузоперевозками. Экспедиторов обяжут соблюдать все предусмотренные законодательством условия для перевозки грузов, ограниченных или изъятых из оборота. Иначе оказание услуг будет запрещено. Нельзя начинать исполнять договор, пока клиент не представит полную информацию о свойствах груза и условиях его перевозки. Экспедиторы должны проверять грузы на наличие или отсутствие запрещенных законом веществ и предметов, а также сообщать в правоохранительные органы, если у клиента нет разрешения на ограниченные в обороте или изъятые из оборота грузы.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, они обязаны 3 года хранить всю информацию о заключенных договорах, сторонах сделок, маршрутах, видах транспорта и не вправе передавать персональные данные клиентов за пределы России, за исключением случаев, когда это допускается международными договорами.

«В конечном счете все это будут перекладывать на покупателей»

Участников рынка тревожат перспективы внедрения этих правил. В ситуации с новым дорожным сбором для тяжелых авто многие считают, что это двойное налогообложение, поскольку они уже платят в «Платон». Все это ляжет на них дополнительной финансовой нагрузкой, особенно в свете того, что и ставки утильсбора пересмотрели. Например, для фургонов массой свыше 20 тонн он вырастет с 2,62 млн до 4,3 млн рублей.

— Кроме утиля, с 2026 года вводят еще и этот новый дорожный сбор для грузовиков массой свыше 25 тонн. Сумму сбора мы еще не знаем, но то, что он будет, уже точно. Рынок все равно будет работать, но некоторые транспортные компании начнут сворачивать свою деятельность и как-то оптимизировать бизнес, потому что нужно будет выживать. Сейчас у нас маржинальность и так запредельно низкая, а эти сборы, конечно, усугубляют ситуацию на рынке грузоперевозок, — заметил Ильшат Бикбаев, владелец казанского парка грузовых автомобилей и директор ООО «Автопарк 16».

Пока у перевозчиков нет ясности, как налог будут взимать на региональных трассах, где инфраструктура весового контроля ограничена. Есть риски, что стоимость перевозок резко вырастет, особенно в отдаленные регионы и по сложным маршрутам. Многие также задаются вопросом: кто будет платить, если перегруз случился по вине отправителя, а не перевозчика?

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— В конечном счете все это будут перекладывать на покупателей, все будет дорожать — продукты, товары. Инфляцию вроде бы пытались подавить высокой ключевой ставкой, и вот сейчас ее начали снижать. Но если ключевая ставка пойдет вниз, тарифы пойдут вверх однозначно. Поэтому мы ожидаем скачка цен ближе к новому году — это другая сторона кризиса, — считает Бикбаев.

«Ощущение, что предприниматель — дойная корова, которую нужно обложить всякими данями и оброками»

Реформа отрасли с переходом на ЭДО и госреестр нацелена на то, чтобы упорядочить сферу грузоперевозок и сделать сбор средств более адресным. Однако без четкого разграничения ответственности она может привести к конфликту с перевозчиками, считают эксперты. Удорожание стоимости грузоперевозок снижает нашу конкурентоспособность по отношению к иностранным производителям, отметил председатель комитета ТПП РТ по логистике и автоперевозкам, директор транспортной компании «Реверс» Сергей Сотников.

— У нас большая страна и по часовым поясам, и по километражу, поэтому маршруты перевозок длинные, нужно эти моменты учитывать, — подчеркнул он. — Государству нужно думать, как снизить себестоимость перевозок. Это было бы более правильно со стороны того же Минтранса. Но у нас есть деятели, которые мыслят узкопрофильно, какие-то меркантильные интересы преследуют, и это все в целом создает дополнительное бремя для перевозчиков.

Новый дорожный сбор для грузовиков уже прозвали «Платоном» по всем дорогам», хотя сама система уже доказала свою неэффективность, отметил спикер. По его словам, за всю свою историю оператор не показал «каких-то серьезных плюсов» для государства. «Те, кто хочет сделать сбор и по региональным дорогам, тоже, по всей видимости, хотят какую-то копеечку зарабатывать. Здесь не государственные интересы, это сугубо интересы тех, кто будет потом иметь стабильный доход на сборе денег с грузовиков. Довод, что грузовики дороги ломают, не выдерживает никакой критики. Мы же дороги строим не для того, чтобы любоваться на них».

В условиях сбоев с мобильной связью из-за атак БПЛА и, как следствие, необоснованно выписанных штрафов по «Платону» аналогичная ситуация возникнет и с новым налогом, убежден Сотников. «Давайте мы сейчас еще региональные дороги добавим, и также пойдут штрафы. У нас ощущение, что предприниматель — это какая-то дойная корова, которую нужно обложить всякими данями и оброками. Вот и получается, что бизнесу некуда будет деваться, как тоже поднимать стоимость своих услуг. И, конечно, это отразится на стоимости перевозимых грузов», — заключил эксперт.