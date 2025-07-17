«Половина рынка рухнула»: грузоперевозчики несут убытки из-за сбоев в «Платоне»

Глушилки связи против БПЛА создают помехи в системе, и дальнобойщикам приходят неправомерные штрафы

Фото: Реальное время

Российский рынок грузоперевозок столкнулся с новой проблемой — участившиеся случаи атак беспилотников и, как следствие, работа средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) привели к массовым сбоям в системе «Платон». В результате транспортные компании стали получать массу необоснованных штрафов за якобы неоплаченный проезд большегрузов. По оценкам татарстанских перевозчиков, размер денежных санкций достигает 20—30% от общих затрат, что уводит бизнес за грань рентабельности. На фоне общей тяжелой ситуации в отрасли это подкосило многих игроков.

«Мы уже устали считать, по всей трассе штрафы»

В эти дни кол-центр федеральной системы по взиманию платы с грузовиков «Платон» обрывают звонки владельцев транспортных компаний со всей России. Некоторые оставляют сообщения онлайн: «Все перевозчики на грани срыва, готовы выйти на улицы и останавливать парки. У меня ваших штрафов уже около 300—400», пишет пермский предприниматель Сергей Ларин в официальном аккаунте оператора в сети «ВКонтакте».

Эмоции зашкаливают и у татарстанских грузоперевозчиков, столкнувшихся с той же проблемой — необоснованно выписанных штрафов из-за сбоев в «Платоне» во время работы РЭБ. Как рассказывают участники местного рынка, глушилки связи против БПЛА работают по основным маршрутам перевозок во всех регионах страны, и в последнее время из-за участившихся случаев атак дронов «письма счастья» стали приходить чаще.

— Да, конечно, мы тоже пострадали. У нас этих штрафов где-то, наверное, на 1,2—1,4 млн рублей. Мы уже устали их считать, — рассказал «Реальному времени» предприниматель Ильшат Бикбаев, владелец небольшого парка грузовых автомобилей и директор ООО «Автопарк 16», — Обычно грузимся в Москве, едем в Сибирь, и вот по всей трассе штрафы приходят. Мы сейчас пытаемся их обжаловать, пишем, но ответы очень редко приходят.

За все время, когда были выписаны десятки неправомерных штрафов, бизнесмену удалось оспорить лишь один из них. По остальным — решений до сих пор нет, посетовал Бикбаев.

«Отрасль в глубоком кризисе»

Пока в системе не было сбоев, по итогам каждого месяца «Платон» выставлял счет с учетом пройденного километража дорог, и транспортные компании его оплачивали. «Сейчас машина едет, а проезд как будто не оплатила — это результат работы средств РЭБ в связи с беспилотниками. Мы говорим, у нас средства на счете есть, все оплачено, а они просто-напросто наши жалобы даже не рассматривают. Выносят постановления с формулировкой, что автомобиль проехал участок дороги, не внеся положенную плату за проезд, и выставляют штраф», поясняют в отрасли. Таких необоснованных штрафов у перевозчиков скопилось много, для каждой компании они представляют большие затраты.

«Сейчас машина едет, а проезд как будто не оплатила — это результат работы средств РЭБ в связи с беспилотниками». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Это просто несопоставимо. Мы их даже не платим, потому что и денег нет. Наша отрасль вообще в глубоком кризисе. В середине 2024 года думали — это временно, скоро пройдет. Ожидали, что 20—30% перевозчиков могут пострадать, а реалии оказались таковы, что у нас уже половина рынка рухнула! Очень крупные компании в Казани вообще обанкротились, а у них было по 100 и больше машин, — сообщил Бикбаев.

В числе наиболее пострадавших бизнесмен также назвал казанскую компанию «Стройавтогруз». Ее оборот достиг 1,2 млрд рублей, но с этого года она проходит ответчиком по десяткам исков на общую сумму почти в 700 млн рублей. В непростом положении, по его словам, оказалась и местная компания «Нео Транс»: «Они на грани, у них стоянка на повороте на Рыбную Слободу — там сотни автомобилей стоят, люди оттуда уходят».

Проблемы в отрасли начались после резкого падения грузовой базы во внутренних автомобильных перевозках в начале года, из-за чего серьезно просели и тарифы. При этом себестоимость доставки растет, а бизнес грузоперевозок стал убыточным, некоторые игроки начали уходить с рынка.

Таких необоснованных штрафов у перевозчиков скопилось много, для каждой компании они представляют большие затраты. Максим Платонов / realnoevremya.ru

— У нас ведь проблема случилась в связи с тем, что цены рухнули. Плату за «Платон» вводили в качестве возмещения вреда дорогам. Но у нас сейчас тарифы в два раза упали, и денег нет это оплачивать. Вот у меня сейчас на Госуслугах в личном кабинете видно штраф на одном лицевом счете — 900 тыс. рублей и на другом — 600 или 700 тысяч. Это же вообще какие суммы! Мы их просто не платим. Сидим и ждем, какое решение примет правительство. Говорят, новый министр собирается пойти нам навстречу, — рассказал бизнесмен.

«Для перевозчиков презумпции невиновности нет — мы всегда виноваты»

Главная проблема, по его словам, еще и в том, что перевозчики не могут даже обжаловать неправомерные штрафы. На все их многочисленные обращения приходят либо отписки, либо нет никакого ответа. «У нас ведь еще система как выстроена? Для перевозчиков презумпции невиновности вообще не существует — мы всегда виноваты. У меня было несколько штрафов за осевой перегруз. Я их почти никак не смог отсудить, потому что у нас механизм их опротестовывания отсутствует. Если тебе вынесли штраф, то все — ты уже виноват и тебе надо доказывать, что это не так. С «Платоном» также, только от них все зависит».

О том, что проблема приобрела массовый характер для всех перевозчиков, подтвердил и председатель комитета ТПП РТ по логистике и автоперевозкам, директор транспортной компании «Реверс» Сергей Сотников: «Они должны постоянно подавать сигналы, где находится машина. Но все передается через GPS, а если глушилка связи срабатывает, выходит, как будто бы отключили этот прибор учета «Платона». Соответственно, машина проезжает через считывающее устройство, а в сети как будто не прошла».

Главная проблема, по его словам, еще и в том, что перевозчики не могут даже обжаловать неправомерные штрафы. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Проблему обсуждают с представителями оператора и Минтранса РФ уже несколько месяцев, но конкретных решений нет.

— «Платон» пока сопротивляется всеми правдами и неправдами, какие-то полумеры предлагает: «Пишите обращения, мы все рассмотрим, необоснованные штрафы обязательно отменим». А как мы сможем обосновать, что на данном участке работал РЭБ? Мы что, военных спросим: «Вы не подскажете, где у вас РЭБы стоят?». Так что ли? — приводит всю абсурдность ситуации Сотников.

При этом для многих игроков рынка — это серьезная статья расходов. «У некоторых размер штрафов достигает 20—30% от общего платежа по «Платону». Вот и представьте себе масштаб: у них там столько грузовиков зарегистрировано. Оператору-то хорошо, денежки капают, а ведь речь идет о миллиардах рублей». Глава комитета считает, что система себя изжила, и пора ее не донастраивать, а отменять. Для дорожного фонда страны ее взносы невелики, но содержание бюджету обходится дорого — 11 млрд рублей в год, заметил он: «Что это за система такая, на которую нужно 11 миллиардов тратить? Сейчас посмотрите, искусственный интеллект работает, везде сплошная цифровизация. А у них что там такого сверхъестественного в этом оборудовании? Да ничего».

Российские перевозчики уже предлагали решить проблему сбоев, отменив контроль и выписки штрафов по тахографам и «Платону» для междугородних перевозчиков на время проведения СВО. Сам оператор заявлял, что не обладает информацией о воздействии РЭБ на средства системы. Минтранс РФ ответил представителям отрасли, что работает над устранением проблемы совместно с представителями Минобороны, МВД, Ространснадзора. При этом еще год назад, Генштаб и ФСБ России официально не подтверждали, что развернутые МО средства радиоэлектронной борьбы могут выводить из строя тахографы и устройства взимания платы «Платон».

Российские перевозчики уже предлагали решить проблему сбоев, отменив контроль и выписки штрафов по тахографам и «Платону» для междугородних перевозчиков на время проведения СВО. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Оператор «Платона»: «Начата отмена уже вынесенных штрафов»

«Реальное время» обратилось в компанию с запросом о том, как оператор «Платона» намерен решать проблему. Ответа пока не последовало, он будет опубликован по получении. Однако ранее, в феврале 2025 года, оператор обсуждал с грузоперевозчиками вопрос по выписке некорректных штрафов и варианты решения.

«Платон» сообщил, что рассмотрел более 3 тысяч обращений, связанных с 12,5 тысячи постановлений (5% от общего числа). Из них около 800 постановлений отменили из-за подтвержденного воздействия РЭБ на работу системы. Остальные штрафы признали обоснованными.

Оператор заявил о принятии решения: отключить на время фиксацию нарушений, формирующихся на основании данных с бортовых устройств. Изначально это касалось 10 объектов, потом практику расширили до 32, где зафиксированы случаи влияния РЭБ. Сообщалось также о разработке ряда мер совместно с Минтрансом, Федеральным дорожным агентством и Ространснадзором и создании оперативной группы для анализа поступающих данных.

— Начата отмена уже вынесенных штрафов. Если перевозчик подаст жалобу на штраф в Ространснадзор, там смогут отменить штраф на основании уже проанализированных оператором «Платон» случаев или получив дополнительную информацию у оператора самостоятельно, — сообщил оператор.

На встрече также говорили о необходимости разработать механизм автоматической реконструкции маршрута без применения бортовых устройств в случае воздействия РЭБ. Вопрос решается. Несогласным со штрафами грузоперевозчикам напоминают, что обжаловать их можно в течение 10 суток с даты получения постановления.