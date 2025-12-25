Казанскую ТЭЦ-3 посетил замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак

Чиновник ознакомился с результатом капитальной инспекции газотурбинной установки

Фото: Динар Фатыхов

В рамках своего визита в Республику Татарстан заместитель министра энергетики Российской Федерации Евгений Грабчак посетил филиал АО «ТГК-16» Казанскую ТЭЦ-3.

Он поздравил коллег с профессиональным праздником — Днем энергетика, сделал запись в книге посетителей станции и побывал на производстве, где оценил объем работы капитальной инспекции на газовой турбине 9НА.01.

Замминистра сделал запись в книге посетителей станции. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, в этом году команде предприятия совместно с отечественными подрядчиками удалось провести капитальную инспекцию уникальной газовой турбины 9НА.01 производства General Electric. Два года назад корпорация GE прекратила сервисное обслуживание своих газовых турбин, установленных на тепловых электростанциях в России. На сегодняшний день проблемы, возникшие после такого решения производителя, уже в прошлом.

Евгений Грабчак оценил объем работы капитальной инспекции на газовой турбине 9НА.01. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Капитальная инспекция была сделана на 50 000 часах работы турбины, были заменены все ключевые части, в том числе ротор газовой турбины.

— Замечаний по работе подрядчиков не было. Сроки выполнения работ аналогичны срокам выполнения инженерных изысканий, что достаточно сложно было предсказывать для компаний, которые не имели до этого опыта работы с такими турбинами. Мы еще раз подтвердили, что в России могут сделать все, и на высоком уровне. Сейчас турбина работает на номинальной нагрузке в зависимости от температуры наружного воздуха, полностью соответствует всем параметрам, которые были заложены при проектировании, замечаний по ней нет. Следующую инспекцию ожидаем, как и положено, через 8 тыс. часов, — прокомментировал тогда это событие «Реальному времени» генеральный директор энергокомпании Эдуард Галеев.

Радифа Мингалева