Авторынку прогнозируют рост цен из-за нового расчета утильсбора

Если не соблюдать условия, ввоз машины в страну обойдется автовладельцу в сотни раз дороже

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В России с 1 августа меняют правила уплаты утильсбора на автомобили, из-за чего ввоз машин в страну может значительно подорожать. Изменения затронут как автовладельцев, так и компании, которые занимаются импортом машин. При нарушении требований льготного ввоза физлица рискуют заплатить по условиям коммерческого: от 667 400 рублей и в разы больше. Опрошенные «Реальным временем» эксперты считают, что это приведет к росту цен как отечественных авто, так и иномарок.

Как изменится утильсбор для легковых автомобилей

Всех, кто собирается привезти в Россию автомобиль из-за границы, в том числе для личного пользования, ждут важные новшества. С августа меняется порядок расчета утилизационного сбора, следует из постановления правительства РФ №1065 от 15 июля 2025 года.

В документе значительно скорректировали ставки сбора, а также условия льготного ввоза авто для физлиц. Раньше автовладельцы могли ввезти машины для личного пользования по низким ставкам или вовсе без сбора, воспользовавшись льготой. Сейчас таких возможностей меньше, а ставки существенно возросли.

При этом изменения затронули и грузовой транспорт со спецтехникой. Для тяжелых грузовиков ставки утильсбора резко возросли. Рассмотрим подробнее, как новые правила отразятся на авторынке.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Льготные условия ввоза в Россию легковых автомобилей сократились. В ряде случаев машины можно привезти лишь по коммерческим ставкам утильсбора, даже для личного пользования. Исключение — электромобили гибриды, растаможенные в странах ЕАЭС. Остальным, при несоблюдении требований, придется платить в сотни раз больше — это в первую очередь касается таких категорий физлиц:

кто ввозит автомобиль повторно за год;

оформляет авто на другого человека;

планирует продать машину в течение года;

ввез авто из стран ЕАЭС.

При таких обстоятельствах ввоз автомобиля будет считаться коммерческим, поэтому утильсбор рассчитают по соответствующим ставкам.

Реальное время / realnoevremya.ru

Платят все: кто ввозит для себя и кто — на продажу

Сама формула осталась той же: базовую ставку умножают на коэффициент, для легковых машин — это 20 тысяч рублей.

— Изменения в уплате утилизационного сбора касаются всех физических лиц, которые ввозят автомобиль для себя, — отметил Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент». — Если ранее действовали льготы для тех автомобилей, которые были собраны в РФ и находились в странах ЕАЭС не менее 12 месяцев, то теперь эта льгота исключена. То есть теперь платить увеличенный утильсбор будут как те, кто действительно ввозит автомобиль для себя, так и те, кто занимается их серыми продажами.

Впрочем, возможность заплатить минимальный утильсбор — от 3400 до 5200 рублей — сохраняется, если соответствовать следующим критериям: автомобиль оформлен на того, кто его ввозит; регистрация проходится в течение года; машина предназначена для личного пользования. Кроме того, льгота будет применена к тем, кто купил авто до 31.10.2023 и оформил до 31.12.2023; приобрел его на торгах Росимущества; ввез в Россию по программе переселения соотечественников.

Коммерческие ставки утильсбора намного выше. Допустим, ввоз подержанного Volkswagen Tiguan из Белоруссии обойдется минимум в 667 400 рублей, а кроссовера Hyundai — в 1 875 400 рублей. С 1 августа как раз отменили льготы на машины, ранее побывавшие в странах ЕАЭС, — их приравняли к коммерческим. Даже если авто ввозят исключительно для личного использования — без намерения продать, придется выплатить повышенный утильсбор.

Реальное время / realnoevremya.ru

Подорожают и отечественные авто, и иномарки

Новые требования направлены на борьбу с серым импортом автомобилей, которые ввозят под видом личного использования, а на самом деле — на продажу. В правительстве решили ужесточить контроль за такими схемами ввоза и пополнить бюджет за счет сбора.

— Вероятно, что в связи с этим изменением автомобили в цене будут расти, причем все автомобили, не только отечественные, но и иностранные. Это может отразиться на продажах автомобилей в стране, они продолжат снижаться, — предупреждает Дмитрий Баранов. — Серая торговля автомобилями, скорее всего, сохранится, даже несмотря на то, что стоимость автомобилей вырастет. Кроме того, возможны изменения в ней: из других государств будут ввозить отдельные узлы автомобиля и уже на территории РФ их собирать, превращая в полноценный автомобиль.

По его словам, часть потребителей могут выбрать такой способ покупки автомобиля, даже несмотря на высокую стоимость. «Возможно, что некоторые страны ЕАЭС могут ввести ограничения на ввоз для автомобилей, изготовленных в РФ, так как теперь их будут в меньших объемах вывозить обратно, ведь утилизационный сбор для таких автомобилей увеличится», — добавил он.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Эксперты «Авто.ру» также отметили, что при соблюдении требований изменения по утилизационному сбору, которые начинают действовать с 1 августа, не предполагают пересмотра размера ставки для физических лиц на ввоз легковых автомобилей для личного пользования: «Она осталась прежней — 3400—5200 рублей в зависимости от объема двигателя. Нельзя будет оформить по льготной схеме автомобиль, который был произведен в России, но был экспортирован в одну из стран ЕАЭС, поставлен там на учет минимум на 12 месяцев и вновь возвращен в Россию. Данную схему сложно назвать популярной с учетом того, что объем внутреннего производства в последние годы заметно снизился. Поэтому не ожидается прямого влияния на стоимость машин, ввозимых по параллельному импорту для личного использования. Однако новые правила сужают круг лиц, которые могут воспользоваться таким вариантом».

Каким будет утильсбор для большегрузов

Ставки утильсбора пересмотрели и для тяжелых грузовиков со спецтехникой. Например, для фургонов массой свыше 20 тонн утильсбор вырастет с 2,62 млн до 4,3 млн рублей. Кроме того, уточнили параметры по весу самосвалов — 12—20 тонн и тяжеловесного транспорта — более 20 тонн.

По новым требованиям утильсбором теперь облагают даже те большегрузы, что раньше шли по льготе как ввезенные из ЕАЭС или оформленные для личного пользования. Базовая ставка для грузовиков та же — 150 000 рублей, но вкупе с увеличенными коэффициентами затраты возрастают ощутимо. Например, для тягачей массой от 12 до 20 тонн до августа действовал коэффициент — 18,03, а сейчас — 28,67. Ввоз такого грузового автомобиля по старым ставкам обошелся бы в 2,7 млн рублей, а по новым — уже в 4,3 млн.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Новшества в первую очередь затронут импортеров, ввозящих тяжеловесный транспорт и спецтехнику, а также предприятий, которые ставят на учет новые транспортные средства.

Специалисты советуют автовладельцам соблюдать условия льготного ввоза, чтобы не переплачивать утильсбор. В противном случае ввоз авто обойдется в сотни раз дороже. По мнению экспертов, эти изменения приведут к росту цен на автомобильном рынке страны.

— То, что ввозилось, минуя официальную дилерскую сеть, — речь о марках, которые ушли от нас: Toyota, BMW, Kia, Hyundai, Skoda, — соответственно, их не так много в общем объеме рынка, если говорить о новых авто — около 8-10%, а подержанных еще меньше. Основная масса у нас покупала китайские и российские автомобили. Если кто-то хочет купить дорогую иномарку, он все равно купит. Но часть покупателей скажет, что теперь это запредельно дорого и переориентируется на премиальный Китай, — считает Татьяна Арабаджи, директор НАПИ.