ТПП о продаже «Кота Казанского»: «Бренду не хватает современности»

Там считают, что бизнес на данный момент плохо упакован, поэтому надеяться на появление покупателя в ближайшее время не стоит

Фото: Реальное время

Продажу бренда «Кот Казанский» его владелица Наталия Харченко объяснила своим преклонным возрастом и давлением со стороны властей — ее фамилия «не вписывается в современную жизнь». Косвенно эту версию «Реальному времени» подтвердили и в самой Торгово-промышленной палате республики. Председатель Комитета по сувенирной продукции и товарам при ТПП Диана Басырова заявила, что бренд необходимо осовременить, чтобы найти покупателя. В ситуации разбиралось «Реальное время».

«Магазин выглядит так же, как несколько лет назад»

После разговора о продаже товарного знака «Кот Казанский» с его владелицей Наталией Харченко «Реальное время» обратилось за комментарием в Торгово-промышленную палату Татарстана. Там оценили потенциал дальнейшего развития бренда.

— Я затрудняюсь ответить, что будет с этим брендом дальше. Скорее всего, у владельца не получится выручить каких-то больших денег с продажи, и вся история затянется, — заявила председатель Комитета по сувенирной продукции и товарам при ТПП Диана Басырова.

По ее мнению, «Кот Казанский» как бизнес на данный момент плохо упакован, поэтому надеяться на появление покупателя в ближайшее время не стоит:

— Думаю, с этой точки зрения необходимо доработать предложение, чтобы перезапустить бренд. Мне кажется, ему сейчас не хватает хорошо разработанной современной линейки. Чтобы появился покупатель, нужно какое-то новшество. На данный момент магазин выглядит так же, как несколько лет назад. Ему не хватает современности.

По ее мнению, «Кот Казанский» как бизнес на данный момент плохо упакован. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Она объяснила: игроки рынка больше настроены на развитие собственного бренда, в который уже вложили силы и деньги. Поэтому, по ее словам, «вряд ли им захочется брать что-то готовое».

— Я желаю все же найти покупателя, тем более учитывая, сколько уже предложение висит в инфополе. Думаю, для этого нужен какой-нибудь консультант, который поможет заапгрейдить бизнес с учетом специфики современного рынка. Сейчас я этого не наблюдаю. Тогда, возможно, получится выставить его за бОльшую стоимость, — сказала она.

На вопрос о том, заинтересован ли город в приобретении бренда, Басырова ответила, что оснований для этого не видит.

В комитете по туризму не нашли денег на выкуп

Изначально Кот Казанский — это герой городских легенд и сказок XVI—XX веков. В 2004 году появилась компания «Казанские сувениры», которая зарегистрировала торговую марку в честь персонажа. Тогда реакцию это вызвало неоднозначную.

— Это был интересный ход со стороны производителя сувениров, со стороны предпринимателя. Я, конечно, всегда за то, чтобы люди регистрировали свои наработки и интеллектуальные труды. Создание этого товарного знака — очень хороший ход, очень грамотный. Но из-за этого произошло некоторое урезание, так скажем, рынка сувенирной продукции. Все же кот — это герой исторических легенд, а не собственный вымысел владельца бренда. Игроки были вынуждены обходить барьеры, искать договоренности с владельцем, что не очень комфортно. На выходе мы получили определенное недовольство, — рассказала Басырова.

В комитете по развитию туризма Казани «Реальному времени» сообщили, что у ведомства недостаточно бюджета для выкупа бренда.

— Бренд «Кот Казанский» был зарегистрирован за компанией «Казанский сувенир» для продвижения продукции. В настоящее время бренд является одним из узнаваемых в столице Татарстане. На сегодня Комитет по туризму не располагает финансовыми средствами для покупки бренда. Кроме того, считаем вполне допустимым продвигать данный бренд также частными компаниями. Для информирования заинтересованных лиц сведения о продаже бренда были направлены в адрес представителей сферы туризма и гостеприимства Казани, — рассказала председатель комитета Дарья Санникова.

Председатель комитета Дарья Санникова. Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Реальное время» также направляло запрос в Госкомитет по туризму Татарстана. Однако там комментировать продажу бренда отказались.

«Я поняла, что торможу развитие «Кота»

Напомним, в феврале на одном из сервисов бесплатного размещения объявлений появилось предложение о продаже известного городского бренда «Кот Казанский». Правообладатель — ООО «Казанские сувениры» — планировал за него выручить 7 млн рублей. Однако к августу цена снизилась до 5 млн.

В разговоре с «Реальным временем» генеральный директор «Казанских сувениров» Наталия Харченко рассказала, что обычно в качестве причины продажи бренда указывает свой преклонный возраст. Однако суть кроется глубже, призналась она:

— Этот «Кот» — мое дите. Когда я вижу, что кто-то о нем пишет или снимает, я вздрагиваю. Честно говоря, я ухожу по-матерински. Чтобы сохранить жизнь ребенку, я должна исчезнуть. Видимо, моя фамилия настолько токсична, что нам отказывают везде.

«Этот «Кот» — мое дите». Максим Платонов / realnoevremya.ru

В последние годы Харченко, по ее словам, выступала со многими инициативами и пыталась пиарить бренд на разных мероприятиях. Однако из раза в раз идеи отвергали. После отказа «Казанским сувенирам» с аналогичными предложениями обращались конкуренты компании. И, как заявила собеседница издания, им давали добро.

— Я поняла, что торможу развитие «Кота». Моя фамилия не вписывается в современную жизнь — это мне было сказано прямым текстом в Торгово-промышленной палате Татарстана. Говорили: «Если бы сразу обратили внимание на вашу фамилию, то вообще не стали бы с вами общаться». Поэтому мне надо продать бренд, чтобы сохранить ему жизнь, — сетует предпринимательница.