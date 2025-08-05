Наталия Харченко: «Я должна исчезнуть. Видимо, моя фамилия настолько токсична, что нам отказывают везде»

Правообладатель «Кота Казанского» снизил стоимость бренда до 5 млн рублей

Фото: Михаил Захаров

Вот уже полгода на продажу выставлен знаменитый бренд «Кот Казанский». Теперь правообладатель снизил стоимость товарного знака с 7 до 5 млн рублей, добавив в пакет и художественный салон (однако без помещения). Как «Реальному времени» заявила сама владелица бренда Наталия Харченко, для сохранения бизнеса она должна его продать. «Я торможу развитие «Кота». Моя фамилия не вписывается в современную жизнь», — сказала она изданию. Подробнее о том, как власти города «зарубают» развитие местного бренда и почему для его дальнейшей работы необходимо сменить владельца, — в материале «Реального времени».

Известный бренд продают полгода

На одном из сервисов бесплатного размещения объявлений появилось предложение о продаже известного городского бренда «Кот Казанский». Правообладатель — ООО «Казанские сувениры» — планирует за него выручить 5 млн рублей.

Вместе с брендом продается и «закрытый художественный салон». Согласно данным в объявлении, он включает более 700 наименований эксклюзивной продукции, торговое оборудование и мебель.

Художественный салон (без места) можно приобрести отдельно от бренда, с товарным знаком «Казанский сувенир». Стоимость составляет 2,5 млн рублей.

— Если вам интepecен бизнeс на стыкe искуccтвa и туризма, ecли вы хoтитe стaть влaдeльцем и развивaть уникaльную и пеpcпективную тeму — «Kот» вaш. Бpенд дaет возмoжнoсть не тoлькo выпускaть эксклюзивную пpoдукцию, но и opгaнизовывать разнообразные развлекательные мероприятия, в том числе международного уровня, — следует из публикации.

На одном из сервисов бесплатного размещения объявлений появилось предложение о продаже известного городского бренда «Кот Казанский». Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Правообладатель предпринимает попытку продать бизнес не впервые. Первое открытое предложение опубликовали на сервисе в феврале этого года. Однако тогда стоимость бренда достигала 7 млн рублей. В эту сумму художественный салон не входил.

— Я изначально хотела продать бренд за 5 млн рублей, но в прошлый раз организовала кампанию через брокера — он накинул 2 млн. Сейчас продаю без него и оставляю изначальную сумму. Поверьте, это очень мало для нашего «Кота», — пояснила правообладательница бренда, генеральный директор ООО «Казанские сувениры» Наталия Харченко.

«Моя фамилия не вписывается в современную жизнь — это мне было сказано прямым текстом»

В разговоре с «Реальным временем» Харченко рассказала, что обычно в качестве причины продажи бренда указывает свой преклонный возраст. Однако суть кроется глубже, призналась она:

— Этот «Кот» — мой дите. Когда я вижу, что кто-то о нем пишет или снимает, я вздрагиваю. Честно говоря, я ухожу по-матерински. Чтобы сохранить жизнь ребенку, я должна исчезнуть. Видимо, моя фамилия настолько токсична, что нам отказывают везде.

В последние годы Харченко, по ее словам, выступала со многими инициативами и пыталась пиарить бренд на разных мероприятиях. Максим Платонов / realnoevremya.ru

В последние годы Харченко, по ее словам, выступала со многими инициативами и пыталась пиарить бренд на разных мероприятиях. Однако из раза в раз идеи отвергали. После отказа «Казанским сувенирам» с аналогичными предложениями обращались конкуренты компании. И, как заявила собеседница издания, им давали добро.

— Я поняла, что торможу развитие «Кота». Моя фамилия не вписывается в современную жизнь — это мне было сказано прямым текстом в Торгово-промышленной палате Татарстана. Говорили: «Если бы сразу обратили внимание на вашу фамилию, то вообще не стали бы с вами общаться». Поэтому мне надо продать бренд, чтобы сохранить ему жизнь, — сетует предпринимательница.



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О преемнике бренда у Харченко также есть свои представления. Это должен быть идейный человек.

— Это не шуточный персонаж, из Кота можно сделать целого героя города. Нужен тот, кто в состоянии его потянуть, со своими планами по развитию. В любом случае это не должен быть тот, кто будет просто из Китая вагонами возить магнитики, а сам плевать в потолок. Все изделия, посвященные Коту, должны быть уникальными, чтобы они больше нигде не встречались, — пояснила она.

О преемнике бренда у Харченко также есть свои представления. Владимир Васильев / realnoevremya.ru

Кроме того, предпринимательница хочет, чтобы новый владелец был из Казани. По ее словам, к ней уже обращались компании из Москвы и Ульяновска — им было отказано.

На данный момент Харченко ведет переговоры на начальных этапах с несколькими кандидатами, однако новый владелец пока не определен.

«Казанские сувениры» уходят в минус по прибыли

Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», ООО «Казанский сувенир» было зарегистрировано в августе 2004 года. Штат микропредприятия на 2022 год составлял всего два человека.

Выручка компании в 2024 году составила 11 тыс. рублей, чистая прибыль ушла в минус 9 тыс. рублей. Активы составляют 3,2 млн рублей.

Отрицательные показатели по прибыли были зарегистрированы впервые за пять лет. Для сравнения, в 2023 году сумма составила 13 тыс. рублей.

Организации принадлежат три товарных знака: «Казанский сувенир», «Кот казанский» под №451677 и «Кот казанский» №423741. Бренд зарегистрирован по девяти классам международной классификации товаров и услуг. Стоит отметить, что правообладатель намерен продать компанию вместе со всеми товарными знаками и другой собственностью.

— Я хочу продать все. Могу продать магазин отдельно, могу вместе с «Котом Казанским». Но магазин без торговой площади, потому что меня очень просят ее освободить. Есть разные варианты по пакетам — тут как удобнее покупателю. Просто было бы удобнее, если бы один человек или организация купили все, — отметила Харченко.

Харченко создала бренд «Кот Казанский» для проведения городских массовых культурных мероприятий, благотворительных кампаний и для продажи сувениров.

Фирма также установила первый памятник Коту Казанскому у стен Национального музея Татарстана. Впоследствии памятник Коту также появился на улице Баумана, а на улице Островского открыли одноименный трактир.

