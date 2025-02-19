Бренд «Кот Казанский» продают за 7 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Татарстанский бренд «Кот Казанский» выставили на продажу. За него правообладатель «Казанский сувенир» намерен выручить 7 млн рублей. Предложение появилось на одном из сервисов бесплатного размещения объявлений.

Отмечается, что бренд имеет регистрацию по девяти классам международной классификации товаров и услуг. Продавец указал, что предложение подходит тем, кто готов своими руками творить историю Казанского края.

Его обладателем можно стать двумя способами. Первый — выкупить за указанную сумму 100% доли компании-правообладателя, а второй — купить права по договору об отчуждении.

Кот Казанский — герой исторических преданий. В Казани на улице Баумана возведен памятник в его честь.

Елизавета Пуншева