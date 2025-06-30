Не все то золото, что блестит
Кто и за что получил главные театральные награды страны, чем запомнилась церемония «Золотой маски» в Казани и почему этот сезон вызвал возмущение в соцсетях
В 2025 году театральная премия «Золотая маска» впервые вручалась в Казани. Кто собрал больше всех наград, как проходил отбор, почему «обделили» Татарстан и чем возмущены пользователи социальных сетей — в материале «Реального времени».
Тонкости бюрократии
Российская национальная театральная премия «Золотая маска» была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей Российской Федерации (СТД РФ). За три десятилетия она прошла путь от профессионального эксперимента до масштабного культурного института. Управленческая структура премии выстроена в жесткой иерархии. Президентом премии и фестиваля, а также официальным представителем проекта в конце 2023 года стал председатель СТД РФ, народный артист России Владимир Машков. Все организационно-оперативные функции замкнулись на вице-президенте премии — секретаре СТД РФ, заслуженном деятеле искусств Кирилле Кроке. Он координировал подготовку, отбор, финальные показы и церемонии.
Путь спектакля к участию в фестивале начинался с подачи заявки. В 2024 году процесс был ужесточен новым положением, который регламентирует правила участия. Театры теперь обязаны не только предоставить видеозапись спектакля, но и документальные подтверждения выдвижения от региональных отделений СТД и органов исполнительной власти субъектов Федерации, которые отвечают за культуру. Как написано на сайте премии, это позволило усилить институциональную прозрачность и отсеять случайные проекты. По факту — привело к дополнительным бюрократическим проволочкам. Раньше театры могли подавать заявки напрямую, минуя региональный СТД ведомства. Теперь поступление заявок зависит от людей в Союзе театральных деятелей, их вкуса и в какой-то мере ответственного подхода.
Отбор спектаклей проходил в три этапа. На первом — экспертные советы рассматривали видеозаписи спектаклей. На втором — ходили на их просмотры: командировки по регионам и посещение московских театров. Этот этап занял несколько месяцев. На третьем этапе сформировали московскую афишу фестиваля. В состав жюри вошли известные актеры, режиссеры, хореографы, дирижеры, театральные художники. К слову, в предыдущих сезонах подавляющее большинство членов жюри было театральными критиками.
Тематическое направление фестиваля в этом году было заявлено как «Культурный код». Спектакли отбирались не только за художественный уровень, но и за способность транслировать ключевые ценности российской театральной традиции: гуманизм, внимание к человеку, сохранение духовно-нравственного содержания. Один из заявленных на сайте премии векторов — «противодействие распространению деструктивной идеологии» — тоже повлиял на логику отбора.
Москва и Уфа — в лидерах
На конкурсный цикл 2023–2024 годов поступило 734 заявки из 472 театров от 170 городов. Заявки пришли из 86 регионов — то есть участие приняла почти вся страна. В кампаниях были задействованы все 79 региональных отделений Союза театральных деятелей РФ. После модерации к участию допустили 567 спектаклей, что составило 77,2% от общего числа заявок.
Шесть конкурсов — драматический театр, опера, оперетта/мюзикл, балет, театр кукол, эксперимент. Все спектакли на первом этапе смотрели по видеозаписям. Очный просмотр прошли 180 постановок, то есть 31,7% от допущенных. Музыкальный театр составил 49 спектаклей, драматический театр и театр кукол — 131. Эти постановки отсматривались членами советов лично в театрах по всей стране. Экспертам пришлось совершить 229 командировок в 38 регионов. Всего было 460 очных просмотров — с учетом количества экспертов. Работа шла в режиме совещаний: было проведено 17 заседаний советов, из них девять — по музыкальному театру и восемь — по драматическому и театру кукол. Некоторые заседания проходили в гибридном формате с использованием видеосвязи.
Церемония вручения прошла 26 июня в театре имени Галиаскара Камала в Казани. Это был первый раз, когда «Золотая маска» вручалась в столице Татарстана. Всего присудили 38 наград: шесть — в главной номинации «Лучший спектакль», двадцать пять — в частных категориях, пять — как специальные премии жюри. Также впервые были вручены две новые награды — специальные премии президента «Золотой маски» и сопредседателя Союза театральных деятелей РФ.
Среди городов, чьи театры получили награды, Москва и Уфа поделили лидерство — по шесть масок на каждый. Это составляет по 15,8% от общего количества наград. Санкт-Петербург получил пять награпод — 13,1%. Якутск и Екатеринбург — по три награды (по 7,9%). Мытищи и Владимир — по две (по 5,3%). Остальные 10 городов получили по одной маске, что составляет по 2,6% от общего числа наград: Красноярск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Челябинск, Ижевск, Воркута, Омск, Улан-Удэ, Казань и Самара. Также одну награду получил театр из Хабаровска — это единственная маска, которая отправилась на Дальний Восток.
Таким образом, театральный сезон показал ожидаемое доминирование столиц. Хотя впервые за всю историю премии Уфа вышла в лидеры наряду с Москвой, а Воркута и Улан-Удэ заявили о себе на федеральном уровне.
Церемония награждения длилась три часа с 15-минутным антрактом. Но провели ее довольно компактно. Отказались от традиционных ведущих, которые зачитывают долгие и нудные речи по бумажке. Их заменили веселые актеры, которые в том числе следили за таймингом. Для этого ввели персонажа песочных часов. Он периодически выходил на сцену и давал понять заговорившемуся номинанту, что пора уходить.
Эта же компактность стала и большим минусом церемонии. К примеру, гостям не показывали фрагменты спектаклей или презентацию выигравшей номинации. Условно, получил художник по костюмам премию, а гости даже не могли посмотреть и оценить красоту этих костюмов. Также довольно быстро перечисляли номинантов, а потом быстро называли победителя. Обычно на премиях во время речи победителя на экране транслируют его имя, фамилию, номинацию и принадлежность к театру и спектаклю. Здесь этого не было. Иногда даже было сложно понять, кто именно стал победителем.
Отдельно — про шоу. Татарстанцы привыкли к ярким и красивым постановкам на церемониях открытия и закрытия больших международных и федеральных мероприятий. «Золотая маска» не может этим похвастаться. Да, красиво. Но не более. Как сказал один из гостей церемонии: шоу готовили москвичи, а «они не заморачиваются». А также добавил, что если бы организацией церемонии занимались местные, то было бы настоящее шоу.
Лучшие спектакли страны
Премию «Золотая маска» в номинации «Лучший спектакль. Опера» получила постановка «Не только любовь» Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Режиссер Евгений Писарев сохранил дух времени, строго следовал либретто Василия Катаняна и открыл зрителям мир послевоенной деревни без стилизаций и надуманных концепций. «Писарев занимается настоящим театром — подробно разрабатывает характеры героев, делая их яркими и точными», — отметил оперный критик Александр Матусевич. Он подчеркнул: режиссер грамотно выстраивает мизансцены, точно задает ритм сценам и «переключает планы» так, что драматическое действие держит внимание не меньше, чем музыка Щедрина. Драматург и писатель Андрей Максимов высоко оценил актерскую работу: «Солисты оперы работают так, как не все драматические артисты умеют». Лариса Андреева, по его словам, «танцует танец отчаяния», а ее монолог о любви хочется не слушать, а «читать, как исповедь».
Мюзикл «Айсвилль» из Театра на Садовой завоевал «Золотую маску» в номинации «Лучший спектакль. Оперетта/мюзикл». «Айсвилль» — остросюжетная история о мрачном острове и таинственной гибели незнакомки. Критики отметили не только сюжет, но и уникальное музыкальное решение. Владимир Дудин увидел в акапельности постановки ее «могучую язычески-космическую силу» и подчеркнул, что «музыка играет, к великому счастью, далеко не последнюю роль, заставляя слух интеллектуально напрягаться». Евгений Загот, автор партитуры, не стал прятаться за жанровыми шаблонами: «Загот… сочиняет полностью оригинальную музыку…, где дыхание, пение, хлопки, вокализация, body percussion… добиваются совпадения и в ритме, и в тексте, и в аффекте», — пишет Татьяна Белова. Ая Макарова добавляет: «Кажущиеся четкими контуры мелодий теряются в буране обманчивой формы».
В номинации «Лучший спектакль. Балет» победил якутский «Сияющий камень» — мощная и яркая постановка, которая объединила фольклор, хореографию и звук арктической земли. Кирилл Герасимов превратил легенду о слезах плененной красавицы в эпическое действие, где графика танца вступает в диалог с древними образами удаганок и северного сияния. Критик Лира Габышева отметила, что «спектакль рождался в совместном проекте симфонического оркестра и Театра Олонхо, что создало удивительный феномен ментальной аутентичности партитуры». Зрители погружались в якутский космос, где стерхи взмывают вверх в теле танца, а видеоконтент и свет подчеркивают ритмы природы. Елена Степанова в своей рецензии для журнала «Якутия» назвала это «легендой о камне, сверкающем мириадами красок, словно это пылающие всполохи северного сияния».
Победу в номинации «Лучший спектакль. Театр кукол» одержал «Журавль и цапля» Санкт-Петербургского Большого театра кукол. Режиссер Екатерина Ложкина превратила короткую народную сказку в тонкую и многослойную историю о любви, взрослении и выборе. Критик Ирина Селезнева-Редер подчеркнула: «Журавль и Цапля в своих хождениях друг к другу проживают целую жизнь... У каждого возраста — свои пластика, темперамент, цвет и свет». Сцена меняется вместе с героями: молодость звучит легко, зрелость приобретает вес, старость горька, но ясна. Ложкина использует разные техники кукольного театра как выразительные средства, вплетает их в ткань спектакля. Ренат Шавалиев и Джамиля Билялова проживают роли в точном, выверенном ритме, а не просто анимируют кукол. «Спектакль в принципе поставлен в расчете на виртуозное исполнение», — отмечает критик.
Главную награду премии «Золотая маска» в категории «Лучший спектакль. Драматический театр» получила постановка «Черные доски» Владимирского областного драматического театра. Режиссер Владимир Кузнецов взял тексты Владимира Солоухина — рассказы, стихи, автобиографические очерки — и выстроил из них цельную, светлую драму о личном прозрении, ответственности за прошлое и духовной связи поколений. Критик Надежда Христюшина отмечает: «Они существуют на единой волне бытийности, бодро подхватывая друг друга словом». Актеры ведут один живой рассказ, дышат в унисон и держат напряжение до последней сцены. Музыка, танец, фольклорный интонационный строй усиливают образ жизни, который развивается на глазах». «Черная доска превращается в икону Святой Богородицы — реставрация случилась», — пишет Христюшина. Так же, как и герой Солоухина, спектакль проходит путь от растерянности к просветлению. История затрагивает не только одного человека. Она говорит о каждом, кто пытается сохранить смысл и найти свет в собственном прошлом.
Победителей во всех номинациях можно посмотреть здесь.
Без дегтя не обошлось
Не обошлась эта премия и без скандалов. По крайней мере в социальных сетях. В официальной группе премии в VK пользователи откровенно высказали свое «фи». Сначала — по поводу прямой трансляции церемонии награждения на телеканале «Культура», которая была заявлена в 22.00 по московскому времени. То есть тогда, когда сама церемония уже закончилась, а результаты опубликовали в СМИ. Второе «фи» куда серьезнее. Одна из пользовательниц обнаружила, что спектакль «Восемь женщин» Джеммы Аветисян визуально почти идентичен постановке «Кабаре» Алексея Франдетти. «Мне сложно думать о совпадениях, учитывая факт, что Джемма Аветисян была ассистентом у Алексея на постановке «Кабаре», — написала пользовательница Sofia Duborgina.
Еще один пользователь был «шокирован», когда увидел сходство между «Восемью женщинами» и «Кабаре», но «еще более шокирован, что содранная без зазрения совести копия получила «маску». Джемма Аветисян выиграла в номинации «Лучшая работа режиссера. Оперетта/мюзикл». На защиту режиссера и спектакля пришел пользователь Александр Лето из Красноярска, где как раз прошла премьера «Восьми женщин». Он сказал, что «иногда вдохновение черпается из уже существующих работ». А также добавил:
— В случае с «Восемью женщинами» Джеммы мы видим яркий пример индивидуального режиссерского почерка. Уникальность постановки заключается не только в выборе материала, но и в том, как режиссер наполняет его своим видением, как работает с актерами, как создает особую атмосферу и пластическое решение. Каждая деталь — от сценографии до мизансцен — несет на себе отпечаток личности постановщика.
Александр предложил не смотреть на «Восемь женщин» через «призму сравнения», а «как на самостоятельное художественное высказывание, где уникальность проявляется не в полном отрицании традиций, а в умении создать что-то новое на их основе». Но остальных пользователей такой подход не впечатлил.
Что-то новенькое
В этом году среди номинантов появились две новые специальные премии. Премия «Маэстро» появилась по предложению дирижера Валерия Гергиева. Ее получил Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича за постановку «Мастер и Маргарита».
Еще одна спецпремия — от президента «Золотой маски» Владимира Машкова. Хабаровский краевой академический музыкальный театр получил ее за «мужество в профессии». Утром 3 октября 2024 года в театре вспыхнул пожар. Огонь быстро охватил здание, увеличив площадь пожара с 1 тыс. до 4 тыс. кв. м. Внутри находились три человека — все покинули театр до прибытия спасателей. К тушению подключились более 140 пожарных и около 50 единиц техники. Во время работ в театре взорвались газовые баллоны — от четырех до шести. Взрывы осложнили ситуацию и ускорили разрушение здания. К 10 утра пожарные ликвидировали открытое горение. Театр пострадал критически: обрушились крыша над фойе, фасад и часть стен, на корпусе появились трещины. Эксперты признали здание неподлежащим восстановлению и запланировали снос.
Возгорание произошло во время капремонта крыши. По предварительным данным, рабочие нарушили правила безопасности, что и вызвало взрывы газового оборудования. Следствие также выявило, что не сработали системы противопожарной защиты, включая автоматическое тушение и пожарный занавес. Последняя проверка 2021 года зафиксировала 29 нарушений. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин возглавил оперативный штаб и пообещал восстановить театр.
Сейчас театр «кочует» по другим площадкам. На церемонии награждения представитель из Хабаровска поблагодарил всех, кто помогает с помещениями для репетиций и выступлений.
Было на церемонии не только трагическое, но и комическое. К примеру, в номинации «Лучшая женская роль. Драматический театр» победила Ольга Телякова. Она играет в Челябинском драматическом Молодежном театре. Жюри оценило ее великолепную игру в спектакле «Петербургские повести» в роли Акакия Акакиевича. «Невероятно! Чудеса случаются! Я теперь это точно знаю. <...> Это невероятно [получить награду] за женскую роль, сыграв мужскую. Это потрясающе!» — сказала Телякова со сцены нового театра Галиаскара Камала.
С Татарстаном что-то пошло не так
В этом году от Татарстана в шорт-лист премии прошел только театр им. В.И. Качалова. Актер театра, Илья Славутский, боролся за победу в номинации «Лучшая мужская роль. Драматический театр» с ролью Клавдия в спектакле «Гамлет». Но награда ушла Юрию Малашину из Ижевска за роль Папы в спектакле «Папа». Славутскому вручили «Премию жюри» за яркое исполнение роли.
— Хотя это специальный приз, мне одному, но театр — искусство коллективное. Я думаю, что это приз всему нашему замечательному Казанскому академическому большому русскому драматическому театру имени Качалова. Приз моей семье — в прямом смысле и большой — театральной семье. Я думаю, что главная награда, думаю, вы меня поддержите в этом, — то, что мы имеем возможность заниматься нашим любимым делом каждый день. За это спасибо нашей стране, нашему государству, нашей великой многонациональной России! — сказал Илья Славутский во время церемонии награждения.
Впервые Татарстан появился в номинантах «Золотой маски» в сезоне 1994–1995 годов. Молодежный театр из Казани был отмечен в трех номинациях. Тогда же у нас появилась первая «Золотая маска»: постановка «Буря» победила в номинации «Лучший спектакль. Драматический театр». В общей сложности за всю историю премии Татарстан номинировался 80 раз и получил 17 «масок». Среди специальных номинантов были Государственный Советник Татарстана, тогда президент республики Минтимер Шаймиев («за поддержку театрального искусства России»), театральный режиссер Марсель Салимжанов («за честь и достоинство»), актер Ринат Тазетдинов и руководитель Качаловского театра Александр Славутский («за выдающийся вклад в развитие театрального искусства»).
Самым ярким для Татарстана был прошлый сезон премии. Казанские театры увезли шесть «Золотых масок», оказавшись среди лидеров по числу наград. Камаловский театр впервые победил в ключевой номинации «Лучший спектакль. Драматический театр» со спектаклем «Муть. Мухаджиры», забрав сразу две «маски». Постановка Фарида Бикчантаева, основанная на книгах Махмута Галяу, вызвала восторг не только у жюри, но и у публики. Успеха добился и театр «Экият»: спектакль «Авиатор» завоевал три премии, включая лучшую режиссуру и актерскую работу в театре кукол.
Сильную заявку сделал и Кариевский театр — за «Приключения Рустема» жюри присудило специальную премию «за сопричастность к судьбе страны и поиск национального героя». Татарстанские спектакли в прошлом году номинировались 18 раз — ни один другой регион не продемонстрировал такого охвата. Критики открыто говорили о триумфе, артисты признавали: «Золотая маска» — это не просто престиж, а знак нового уровня доверия. Казанская сцена показала: национальный театр может быть актуальным, сильным и конкурентоспособным на федеральном уровне.
Но в этом году что-то пошло не так. «А когда-то Казань не была представлена ни в одной номинации, а когда-то — за 9 спектаклей подряд. Год на год не приходится. Бывает так, а бывает эдак. Я лично вообще не понимаю логики отбора номинантов в этом году. Наряду с замечательными спектаклями «Черные доски» и «Господа Головлевы» были номинированы очень странные спектакли вроде калмыцкого «Горя от ума». Ну да ладно, лишь бы внутри сообщества экспертов все понимали», — прокомментировал «Реальному времени» театральный критик Нияз Игламов.
Что дальше?
С 2025–2026 годов в премии «Золотая маска» начнут действовать новые правила. Организаторы отменили персональные номинации — теперь жюри оценивает спектакль как единое произведение. Лауреатами станут все, кто работал над постановкой: режиссер, актеры, художники, композитор, хореограф и техническая команда. В удостоверении премии указывают всех создателей и актеров двух премьерных составов. Решение, по словам главы СТД и президента премии Владимира Машкова, поможет подчеркнуть коллективную природу театрального искусства. Оно также, по его словам, избавит от перекосов, когда награды получали отдельные исполнители, а вся команда оставалась в тени.
С 2026 года исчезнут и частные номинации — «Лучшая роль», «Лучший режиссер», «Лучшая работа художника» и другие. В конкурсе останутся только ключевые категории — например, «Лучший спектакль» в драме, опере, балете, театре кукол и музыкальном театре. Реакция театрального сообщества оказалась неоднозначной. Многие поддержали идею коллективного признания. Однако артисты отмечают, что им будет не хватать персональных наград — они долгое время служили важной профессиональной отметкой.
— Я думаю, этот шаг очень странный. Или он гениальный. Я пока не в состоянии понять всей значимости этой реформы. Или придется окончательно попрощаться с «Маской» как главным фестивалем страны. Хочется надеяться на первое, конечно. Но в любом случае надо дождаться результатов следующих «Масок», чтобы понять, как эта реформа скажется на театральном сообществе, — подытожил Нияз Игламов.
Екатерина Петрова — литературная обозревательница интернет-газеты «Реальное время», ведущая телеграм-канала «Булочки с маком».
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