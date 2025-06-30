Не все то золото, что блестит

Кто и за что получил главные театральные награды страны, чем запомнилась церемония «Золотой маски» в Казани и почему этот сезон вызвал возмущение в соцсетях

Фото: Динар Фатыхов

В 2025 году театральная премия «Золотая маска» впервые вручалась в Казани. Кто собрал больше всех наград, как проходил отбор, почему «обделили» Татарстан и чем возмущены пользователи социальных сетей — в материале «Реального времени».

Тонкости бюрократии

Российская национальная театральная премия «Золотая маска» была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей Российской Федерации (СТД РФ). За три десятилетия она прошла путь от профессионального эксперимента до масштабного культурного института. Управленческая структура премии выстроена в жесткой иерархии. Президентом премии и фестиваля, а также официальным представителем проекта в конце 2023 года стал председатель СТД РФ, народный артист России Владимир Машков. Все организационно-оперативные функции замкнулись на вице-президенте премии — секретаре СТД РФ, заслуженном деятеле искусств Кирилле Кроке. Он координировал подготовку, отбор, финальные показы и церемонии.

Путь спектакля к участию в фестивале начинался с подачи заявки. В 2024 году процесс был ужесточен новым положением, который регламентирует правила участия. Театры теперь обязаны не только предоставить видеозапись спектакля, но и документальные подтверждения выдвижения от региональных отделений СТД и органов исполнительной власти субъектов Федерации, которые отвечают за культуру. Как написано на сайте премии, это позволило усилить институциональную прозрачность и отсеять случайные проекты. По факту — привело к дополнительным бюрократическим проволочкам. Раньше театры могли подавать заявки напрямую, минуя региональный СТД ведомства. Теперь поступление заявок зависит от людей в Союзе театральных деятелей, их вкуса и в какой-то мере ответственного подхода.

Владимир Машков на церемонии награждения премии «Золотая маска» в Казани. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Отбор спектаклей проходил в три этапа. На первом — экспертные советы рассматривали видеозаписи спектаклей. На втором — ходили на их просмотры: командировки по регионам и посещение московских театров. Этот этап занял несколько месяцев. На третьем этапе сформировали московскую афишу фестиваля. В состав жюри вошли известные актеры, режиссеры, хореографы, дирижеры, театральные художники. К слову, в предыдущих сезонах подавляющее большинство членов жюри было театральными критиками.

Тематическое направление фестиваля в этом году было заявлено как «Культурный код». Спектакли отбирались не только за художественный уровень, но и за способность транслировать ключевые ценности российской театральной традиции: гуманизм, внимание к человеку, сохранение духовно-нравственного содержания. Один из заявленных на сайте премии векторов — «противодействие распространению деструктивной идеологии» — тоже повлиял на логику отбора.

Москва и Уфа — в лидерах

На конкурсный цикл 2023–2024 годов поступило 734 заявки из 472 театров от 170 городов. Заявки пришли из 86 регионов — то есть участие приняла почти вся страна. В кампаниях были задействованы все 79 региональных отделений Союза театральных деятелей РФ. После модерации к участию допустили 567 спектаклей, что составило 77,2% от общего числа заявок.

Шесть конкурсов — драматический театр, опера, оперетта/мюзикл, балет, театр кукол, эксперимент. Все спектакли на первом этапе смотрели по видеозаписям. Очный просмотр прошли 180 постановок, то есть 31,7% от допущенных. Музыкальный театр составил 49 спектаклей, драматический театр и театр кукол — 131. Эти постановки отсматривались членами советов лично в театрах по всей стране. Экспертам пришлось совершить 229 командировок в 38 регионов. Всего было 460 очных просмотров — с учетом количества экспертов. Работа шла в режиме совещаний: было проведено 17 заседаний советов, из них девять — по музыкальному театру и восемь — по драматическому и театру кукол. Некоторые заседания проходили в гибридном формате с использованием видеосвязи.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Церемония вручения прошла 26 июня в театре имени Галиаскара Камала в Казани. Это был первый раз, когда «Золотая маска» вручалась в столице Татарстана. Всего присудили 38 наград: шесть — в главной номинации «Лучший спектакль», двадцать пять — в частных категориях, пять — как специальные премии жюри. Также впервые были вручены две новые награды — специальные премии президента «Золотой маски» и сопредседателя Союза театральных деятелей РФ.

Среди городов, чьи театры получили награды, Москва и Уфа поделили лидерство — по шесть масок на каждый. Это составляет по 15,8% от общего количества наград. Санкт-Петербург получил пять награпод — 13,1%. Якутск и Екатеринбург — по три награды (по 7,9%). Мытищи и Владимир — по две (по 5,3%). Остальные 10 городов получили по одной маске, что составляет по 2,6% от общего числа наград: Красноярск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Челябинск, Ижевск, Воркута, Омск, Улан-Удэ, Казань и Самара. Также одну награду получил театр из Хабаровска — это единственная маска, которая отправилась на Дальний Восток.

Таким образом, театральный сезон показал ожидаемое доминирование столиц. Хотя впервые за всю историю премии Уфа вышла в лидеры наряду с Москвой, а Воркута и Улан-Удэ заявили о себе на федеральном уровне.

Церемония награждения длилась три часа с 15-минутным антрактом. Но провели ее довольно компактно. Отказались от традиционных ведущих, которые зачитывают долгие и нудные речи по бумажке. Их заменили веселые актеры, которые в том числе следили за таймингом. Для этого ввели персонажа песочных часов. Он периодически выходил на сцену и давал понять заговорившемуся номинанту, что пора уходить.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Эта же компактность стала и большим минусом церемонии. К примеру, гостям не показывали фрагменты спектаклей или презентацию выигравшей номинации. Условно, получил художник по костюмам премию, а гости даже не могли посмотреть и оценить красоту этих костюмов. Также довольно быстро перечисляли номинантов, а потом быстро называли победителя. Обычно на премиях во время речи победителя на экране транслируют его имя, фамилию, номинацию и принадлежность к театру и спектаклю. Здесь этого не было. Иногда даже было сложно понять, кто именно стал победителем.

Отдельно — про шоу. Татарстанцы привыкли к ярким и красивым постановкам на церемониях открытия и закрытия больших международных и федеральных мероприятий. «Золотая маска» не может этим похвастаться. Да, красиво. Но не более. Как сказал один из гостей церемонии: шоу готовили москвичи, а «они не заморачиваются». А также добавил, что если бы организацией церемонии занимались местные, то было бы настоящее шоу.

Лучшие спектакли страны

Премию «Золотая маска» в номинации «Лучший спектакль. Опера» получила постановка «Не только любовь» Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Режиссер Евгений Писарев сохранил дух времени, строго следовал либретто Василия Катаняна и открыл зрителям мир послевоенной деревни без стилизаций и надуманных концепций. «Писарев занимается настоящим театром — подробно разрабатывает характеры героев, делая их яркими и точными», — отметил оперный критик Александр Матусевич. Он подчеркнул: режиссер грамотно выстраивает мизансцены, точно задает ритм сценам и «переключает планы» так, что драматическое действие держит внимание не меньше, чем музыка Щедрина. Драматург и писатель Андрей Максимов высоко оценил актерскую работу: «Солисты оперы работают так, как не все драматические артисты умеют». Лариса Андреева, по его словам, «танцует танец отчаяния», а ее монолог о любви хочется не слушать, а «читать, как исповедь».

Мюзикл «Айсвилль» из Театра на Садовой завоевал «Золотую маску» в номинации «Лучший спектакль. Оперетта/мюзикл». «Айсвилль» — остросюжетная история о мрачном острове и таинственной гибели незнакомки. Критики отметили не только сюжет, но и уникальное музыкальное решение. Владимир Дудин увидел в акапельности постановки ее «могучую язычески-космическую силу» и подчеркнул, что «музыка играет, к великому счастью, далеко не последнюю роль, заставляя слух интеллектуально напрягаться». Евгений Загот, автор партитуры, не стал прятаться за жанровыми шаблонами: «Загот… сочиняет полностью оригинальную музыку…, где дыхание, пение, хлопки, вокализация, body percussion… добиваются совпадения и в ритме, и в тексте, и в аффекте», — пишет Татьяна Белова. Ая Макарова добавляет: «Кажущиеся четкими контуры мелодий теряются в буране обманчивой формы».

Коллектив спектакля «Сияющий камень». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В номинации «Лучший спектакль. Балет» победил якутский «Сияющий камень» — мощная и яркая постановка, которая объединила фольклор, хореографию и звук арктической земли. Кирилл Герасимов превратил легенду о слезах плененной красавицы в эпическое действие, где графика танца вступает в диалог с древними образами удаганок и северного сияния. Критик Лира Габышева отметила, что «спектакль рождался в совместном проекте симфонического оркестра и Театра Олонхо, что создало удивительный феномен ментальной аутентичности партитуры». Зрители погружались в якутский космос, где стерхи взмывают вверх в теле танца, а видеоконтент и свет подчеркивают ритмы природы. Елена Степанова в своей рецензии для журнала «Якутия» назвала это «легендой о камне, сверкающем мириадами красок, словно это пылающие всполохи северного сияния».

Победу в номинации «Лучший спектакль. Театр кукол» одержал «Журавль и цапля» Санкт-Петербургского Большого театра кукол. Режиссер Екатерина Ложкина превратила короткую народную сказку в тонкую и многослойную историю о любви, взрослении и выборе. Критик Ирина Селезнева-Редер подчеркнула: «Журавль и Цапля в своих хождениях друг к другу проживают целую жизнь... У каждого возраста — свои пластика, темперамент, цвет и свет». Сцена меняется вместе с героями: молодость звучит легко, зрелость приобретает вес, старость горька, но ясна. Ложкина использует разные техники кукольного театра как выразительные средства, вплетает их в ткань спектакля. Ренат Шавалиев и Джамиля Билялова проживают роли в точном, выверенном ритме, а не просто анимируют кукол. «Спектакль в принципе поставлен в расчете на виртуозное исполнение», — отмечает критик.

Главную награду премии «Золотая маска» в категории «Лучший спектакль. Драматический театр» получила постановка «Черные доски» Владимирского областного драматического театра. Режиссер Владимир Кузнецов взял тексты Владимира Солоухина — рассказы, стихи, автобиографические очерки — и выстроил из них цельную, светлую драму о личном прозрении, ответственности за прошлое и духовной связи поколений. Критик Надежда Христюшина отмечает: «Они существуют на единой волне бытийности, бодро подхватывая друг друга словом». Актеры ведут один живой рассказ, дышат в унисон и держат напряжение до последней сцены. Музыка, танец, фольклорный интонационный строй усиливают образ жизни, который развивается на глазах». «Черная доска превращается в икону Святой Богородицы — реставрация случилась», — пишет Христюшина. Так же, как и герой Солоухина, спектакль проходит путь от растерянности к просветлению. История затрагивает не только одного человека. Она говорит о каждом, кто пытается сохранить смысл и найти свет в собственном прошлом.

Победителей во всех номинациях можно посмотреть здесь.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Без дегтя не обошлось

Не обошлась эта премия и без скандалов. По крайней мере в социальных сетях. В официальной группе премии в VK пользователи откровенно высказали свое «фи». Сначала — по поводу прямой трансляции церемонии награждения на телеканале «Культура», которая была заявлена в 22.00 по московскому времени. То есть тогда, когда сама церемония уже закончилась, а результаты опубликовали в СМИ. Второе «фи» куда серьезнее. Одна из пользовательниц обнаружила, что спектакль «Восемь женщин» Джеммы Аветисян визуально почти идентичен постановке «Кабаре» Алексея Франдетти. «Мне сложно думать о совпадениях, учитывая факт, что Джемма Аветисян была ассистентом у Алексея на постановке «Кабаре», — написала пользовательница Sofia Duborgina.

Еще один пользователь был «шокирован», когда увидел сходство между «Восемью женщинами» и «Кабаре», но «еще более шокирован, что содранная без зазрения совести копия получила «маску». Джемма Аветисян выиграла в номинации «Лучшая работа режиссера. Оперетта/мюзикл». На защиту режиссера и спектакля пришел пользователь Александр Лето из Красноярска, где как раз прошла премьера «Восьми женщин». Он сказал, что «иногда вдохновение черпается из уже существующих работ». А также добавил:

— В случае с «Восемью женщинами» Джеммы мы видим яркий пример индивидуального режиссерского почерка. Уникальность постановки заключается не только в выборе материала, но и в том, как режиссер наполняет его своим видением, как работает с актерами, как создает особую атмосферу и пластическое решение. Каждая деталь — от сценографии до мизансцен — несет на себе отпечаток личности постановщика.

Александр предложил не смотреть на «Восемь женщин» через «призму сравнения», а «как на самостоятельное художественное высказывание, где уникальность проявляется не в полном отрицании традиций, а в умении создать что-то новое на их основе». Но остальных пользователей такой подход не впечатлил.

Что-то новенькое

В этом году среди номинантов появились две новые специальные премии. Премия «Маэстро» появилась по предложению дирижера Валерия Гергиева. Ее получил Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича за постановку «Мастер и Маргарита».

Владимир Машков поздравляет представителей Хабаровского краевого академического музыкального театра. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Еще одна спецпремия — от президента «Золотой маски» Владимира Машкова. Хабаровский краевой академический музыкальный театр получил ее за «мужество в профессии». Утром 3 октября 2024 года в театре вспыхнул пожар. Огонь быстро охватил здание, увеличив площадь пожара с 1 тыс. до 4 тыс. кв. м. Внутри находились три человека — все покинули театр до прибытия спасателей. К тушению подключились более 140 пожарных и около 50 единиц техники. Во время работ в театре взорвались газовые баллоны — от четырех до шести. Взрывы осложнили ситуацию и ускорили разрушение здания. К 10 утра пожарные ликвидировали открытое горение. Театр пострадал критически: обрушились крыша над фойе, фасад и часть стен, на корпусе появились трещины. Эксперты признали здание неподлежащим восстановлению и запланировали снос.

Возгорание произошло во время капремонта крыши. По предварительным данным, рабочие нарушили правила безопасности, что и вызвало взрывы газового оборудования. Следствие также выявило, что не сработали системы противопожарной защиты, включая автоматическое тушение и пожарный занавес. Последняя проверка 2021 года зафиксировала 29 нарушений. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин возглавил оперативный штаб и пообещал восстановить театр.

Сейчас театр «кочует» по другим площадкам. На церемонии награждения представитель из Хабаровска поблагодарил всех, кто помогает с помещениями для репетиций и выступлений.

Ольга Телякова. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Было на церемонии не только трагическое, но и комическое. К примеру, в номинации «Лучшая женская роль. Драматический театр» победила Ольга Телякова. Она играет в Челябинском драматическом Молодежном театре. Жюри оценило ее великолепную игру в спектакле «Петербургские повести» в роли Акакия Акакиевича. «Невероятно! Чудеса случаются! Я теперь это точно знаю. <...> Это невероятно [получить награду] за женскую роль, сыграв мужскую. Это потрясающе!» — сказала Телякова со сцены нового театра Галиаскара Камала.

С Татарстаном что-то пошло не так

В этом году от Татарстана в шорт-лист премии прошел только театр им. В.И. Качалова. Актер театра, Илья Славутский, боролся за победу в номинации «Лучшая мужская роль. Драматический театр» с ролью Клавдия в спектакле «Гамлет». Но награда ушла Юрию Малашину из Ижевска за роль Папы в спектакле «Папа». Славутскому вручили «Премию жюри» за яркое исполнение роли.

— Хотя это специальный приз, мне одному, но театр — искусство коллективное. Я думаю, что это приз всему нашему замечательному Казанскому академическому большому русскому драматическому театру имени Качалова. Приз моей семье — в прямом смысле и большой — театральной семье. Я думаю, что главная награда, думаю, вы меня поддержите в этом, — то, что мы имеем возможность заниматься нашим любимым делом каждый день. За это спасибо нашей стране, нашему государству, нашей великой многонациональной России! — сказал Илья Славутский во время церемонии награждения.

Награждение Ильи Славутского. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Впервые Татарстан появился в номинантах «Золотой маски» в сезоне 1994–1995 годов. Молодежный театр из Казани был отмечен в трех номинациях. Тогда же у нас появилась первая «Золотая маска»: постановка «Буря» победила в номинации «Лучший спектакль. Драматический театр». В общей сложности за всю историю премии Татарстан номинировался 80 раз и получил 17 «масок». Среди специальных номинантов были Государственный Советник Татарстана, тогда президент республики Минтимер Шаймиев («за поддержку театрального искусства России»), театральный режиссер Марсель Салимжанов («за честь и достоинство»), актер Ринат Тазетдинов и руководитель Качаловского театра Александр Славутский («за выдающийся вклад в развитие театрального искусства»).

Самым ярким для Татарстана был прошлый сезон премии. Казанские театры увезли шесть «Золотых масок», оказавшись среди лидеров по числу наград. Камаловский театр впервые победил в ключевой номинации «Лучший спектакль. Драматический театр» со спектаклем «Муть. Мухаджиры», забрав сразу две «маски». Постановка Фарида Бикчантаева, основанная на книгах Махмута Галяу, вызвала восторг не только у жюри, но и у публики. Успеха добился и театр «Экият»: спектакль «Авиатор» завоевал три премии, включая лучшую режиссуру и актерскую работу в театре кукол.

Сильную заявку сделал и Кариевский театр — за «Приключения Рустема» жюри присудило специальную премию «за сопричастность к судьбе страны и поиск национального героя». Татарстанские спектакли в прошлом году номинировались 18 раз — ни один другой регион не продемонстрировал такого охвата. Критики открыто говорили о триумфе, артисты признавали: «Золотая маска» — это не просто престиж, а знак нового уровня доверия. Казанская сцена показала: национальный театр может быть актуальным, сильным и конкурентоспособным на федеральном уровне.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Но в этом году что-то пошло не так. «А когда-то Казань не была представлена ни в одной номинации, а когда-то — за 9 спектаклей подряд. Год на год не приходится. Бывает так, а бывает эдак. Я лично вообще не понимаю логики отбора номинантов в этом году. Наряду с замечательными спектаклями «Черные доски» и «Господа Головлевы» были номинированы очень странные спектакли вроде калмыцкого «Горя от ума». Ну да ладно, лишь бы внутри сообщества экспертов все понимали», — прокомментировал «Реальному времени» театральный критик Нияз Игламов.

Что дальше?

С 2025–2026 годов в премии «Золотая маска» начнут действовать новые правила. Организаторы отменили персональные номинации — теперь жюри оценивает спектакль как единое произведение. Лауреатами станут все, кто работал над постановкой: режиссер, актеры, художники, композитор, хореограф и техническая команда. В удостоверении премии указывают всех создателей и актеров двух премьерных составов. Решение, по словам главы СТД и президента премии Владимира Машкова, поможет подчеркнуть коллективную природу театрального искусства. Оно также, по его словам, избавит от перекосов, когда награды получали отдельные исполнители, а вся команда оставалась в тени.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

С 2026 года исчезнут и частные номинации — «Лучшая роль», «Лучший режиссер», «Лучшая работа художника» и другие. В конкурсе останутся только ключевые категории — например, «Лучший спектакль» в драме, опере, балете, театре кукол и музыкальном театре. Реакция театрального сообщества оказалась неоднозначной. Многие поддержали идею коллективного признания. Однако артисты отмечают, что им будет не хватать персональных наград — они долгое время служили важной профессиональной отметкой.

— Я думаю, этот шаг очень странный. Или он гениальный. Я пока не в состоянии понять всей значимости этой реформы. Или придется окончательно попрощаться с «Маской» как главным фестивалем страны. Хочется надеяться на первое, конечно. Но в любом случае надо дождаться результатов следующих «Масок», чтобы понять, как эта реформа скажется на театральном сообществе, — подытожил Нияз Игламов.

1 / 55 Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Екатерина Петрова — литературная обозревательница интернет-газеты «Реальное время», ведущая телеграм-канала «Булочки с маком».