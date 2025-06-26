Славутский о победе в «Золотой маске»: «Спасибо нашей великой России!»

Он получил спецноминацию за яркое исполнение роли Клавдия в «Гамлете»

Фото: Динар Фатыхов

Актер и режиссер Качаловского театра, заслуженный артист России, народный артист Татарстана Илья Славутский получил специальную номинацию от жюри на театральной премии «Золотая маска» за яркое исполнение роли Клавдия в спектакле «Гамлет». Церемония награждения прошла в новом театре им. Камала в Казани.

— Хотя это специальный приз, мне одному, но театр — искусство коллективное. Я думаю, что это приз всему нашему замечательному Казанскому академическому большому русскому драматическому театру имени Качалова. Приз моей семье в прямом смысле, и большой — театральной семье. Я думаю, что самая главная награда — думаю, вы меня поддержите в этом — то, что мы имеем возможность заниматься нашим любимым делом каждый день. За это спасибо нашей стране, нашему государству, нашей великой многонациональной России! — сказал артист во время награждения.

Подробнее о лауреатах других номинаций — в материале «Реального времени».

О проведении 31-й церемонии «Золотой маски» в Казани сообщил народный артист России, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова и театра «Современник» Владимир Машков 28 февраля.



Дарья Сайфиева