Стартовала церемония награждения премии «Золотая маска» — список лауреатов
Мероприятие проходит в новом театре им. Камала в Казани
Торжественная церемония вручения национальной театральной премии «Золотая маска» стартовала в Казани. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени» с места событий.
Мероприятие проходит в новом театре им. Камала.
Публикуем список лауреатов:
Опера:
- Лучшая мужская роль — Василий Ефимов («В ночь лунного затмения», Башкирский театр оперы и балета, Уфа).
- Лучшая женская роль — Любовь Буторина за спектакль «В ночь лунного затмения» (Уфа)
- Лучшая работа режиссера — Евгений Писарев за спектакль «Не только любовь» музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.
- Лучшая работа дирижера — Валерий Платонов за спектакль «В ночь лунного затмения» (Уфа).
- Лучшая опера — «Не только любовь» Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко
Оперетта-мюзикл:
- Лучшая женская роль — Анастасия Балака («Есенин», Ростовский музыкальный театр, Ростов-на-Дону).
- Лучшая работа режиссера — Джемма Аветисян за спектакль «Восемь женщин» красноярского музыкального театра.
- Лучший спектакль — мюзикл «Айсвилль» театра на Садовой (Санкт-Петербург).
- Лучшая роль второго плана — Евдокия Малевская («Айсвилль»).
Балет
- Лучшая мужская роль — Сергей Бикбулатов («Рахманинов. Симфония длиною в жизнь», Башкирский театр оперы и балета, Уфа).
- Лучшая женская роль — Мария Кузьмина («Сияющий камень», Саха Опера Балет, Якутск).
- Лучшая работа постановщика — Вячеслав Самодуров за работу над спектаклем «598 тактов» Санкт-Петербургского театра балета им. Леонида Якобсона в качестве балетмейстера-хореографа.
- Лучший спектакль/современный танец — премия не присуждена.
- Лучший спектакль/балет — «Сияющий камень».
Музыкальный театр
- Лучшая работа художника по свету — Иван Шандровский («Сияющий камень»).
- Лучшая работа художника по костюмам — Екатерина Малинина за спектакль «В ночь лунного затмения» (Уфа).
- Лучшая работа художника-постановщика — Екатерина Малинина за спектакль «В ночь лунного затмения» (Уфа).
- Лучшая работа композитора — Юрий Красавин за музыку к балету «Пиковая дама. нижегородского театра оперы и балета им. А. С. Пушкина.
- Лучший спектакль/эксперимент — премия не присуждена.
Театр кукол
- Лучшая актерская работа — Владислав Костин («Чёрная речка, Кукольная дуэль», Театр кукол «Петрушкина Слобода», Московская область, Мытищи).
- Лучшая работа художника —Марина Завьялова («Журавль и цапля», Санкт-Петербургский Большой театр кукол, Санкт-Петербург).
- Лучшая работа режиссера — Лариса Балеевских и Анатолий Архипов («Чёрная речка, Кукольная дуэль»).
- Лучший спектакль — «Журавль и цапля» Санкт-Петербургского Большого театра кукол.
Драматический театр
- Лучшая работа драматурга — Сергей Коробков за пьесу «Сильва. Лауреат попросил отдать награду в Воркуту Елене Пекарь.
- Лучшая мужская роль второго плана — Марк Бурлай за спектакль «Соборяне» Русского концертного агентства (Москва).
- Лучшая женская роль второго плана — Наталья Егорова за спектакль «Соборяне» Русского концертного агентства (Москва).
- Лучшая мужская роль — Юрий Малашин («Папа», Русский драматический театр Удмуртии, Ижевск).
- Лучшая женская роль — Ольга Телякова за роль в спектакле «Петербургские повести» челябинского драматического Молодежного театра.
- Лучшая работа художника по свету —Тарас Михалевски («Любой ценой», Свердловский театр драмы, Екатеринбург).
- Лучшая работа художника по костюмам — премия не присуждена.
- Лучшая работа художника-постановщика — Мария Митрофанова за спектакль «Соборяне» Русского концертного агентства (Москва).
- Лучшая работа режиссера — Владимир Кузнецов («Чёрные доски», Владимирский областной драматический театр, Владими).
- Лучший спектакль малой формы — «Любой ценой» свердловского театра драмы (Екатеринбург).
- Лучший спектакль — «Черные доски».
- За лучший творческий дуэт — Анастасия Ермолаева и Евгений Толстов за спектакль «Баядера» Свердловского театра музыкальной комедии (Екатеринбург).
- За вклад в развитие оперного искусство — Дмитрий Бертман (опера «Геликон»).
Специальная премия жюри
- Валентина Лебедева — за яркое исполнение роли Степаниды» в спектакле «Деньги для Марии» Омского драматического театра «Галерка».
- Рая Раднаева — за яркое исполнение роли Мунхцэцэг» в спектакле «Халкин Гол. Тангариг» Бурятского театра драмы им. Хоца Намсараева (Улан-Удэ).
- Илья Славутский — за яркое исполнение роли Клавдия» в постановке «Гамлет» Казанского академического русского Большого драматического театра им. В. И. Качалова.
Премия маэстро
- Балет «Мастер и Маргарита» театра «Шостакович Опера Балет» из Самары.
Премия президента «Золотой маски» Владимира Машкова
- Специальная премия за мужество в профессии во время пожара на главной сцене — коллектив Хабаровского краевого академического театра.
О проведении 31-й церемонии «Золотой маски» в Казани сообщил народный артист России, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова и театра «Современник» Владимир Машков 28 февраля.
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