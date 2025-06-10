Над территорией Татарстана уничтожили четыре БПЛА, власти Калифорнии подали в суд на Трампа
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 10 июня.
- В Татарстане ввели режим «беспилотной опасности» из-за угрозы атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). С 03.20 по московскому времени в республике и в аэропорту Казани объявлены временные ограничения на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов. Также режим «Угроза атаки БПЛА» введен в аэропорту Нижнекамска с 04.10.
- Над территорией Татарстана за ночь сбиты четыре украинских беспилотника, сообщает Минобороны России. По словам мэра Нижнекамска Радмира Беляева и главы Елабужского района Рустема Нуриева, БПЛА сбиты над Нижнекамском и Елабугой. Разрушений и пострадавших нет.
- Apple представила самое крупное обновление интерфейса iOS с 2013 года на конференции WWDC 2025. Новый дизайн, основанный на концепции «жидкого стекла», включает полупрозрачный интерфейс, который адаптируется к окружающей среде и вдохновлен гарнитурой смешанной реальности Vision Pro. Также изменена нумерация операционных систем: они будут называться в соответствии с годом их объявления, например iOS 26. Кроме того, Apple интегрировала технологии искусственного интеллекта, включая синхронный перевод и функции анализа изображений.
- Ренас Зайнутдинов из Татарстана завоевал золото на Кубке мира по боевому самбо в весовой категории до 71 кг. Соревнования проходили в Ереване с 7 по 8 июня и собрали более 250 спортсменов из 18 стран.
- МИД Азербайджана обвинил помощника президента России Владимира Мединского в искажении фактов о войне в Нагорном Карабахе, заявив, что он неправильно охарактеризовал регион как спорный. В ведомстве подчеркнули, что Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана, и выразили сожаление по поводу сравнения конфликта в Карабахе с российско-украинским. Азербайджан призвал Мединского воздержаться от действий, которые могут повредить межгосударственным отношениям.
- Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и глава Республики Сербской Милорад Додик внесены в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец»*. Фицо обвиняется в распространении кремлевской пропаганды, Лула да Силва — в отрицании права Украины на сопротивление, а Додик — в покушении на суверенитет Украины. Все трое недавно посетили Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Также в базу «Миротворца»* попал хоккеист Александр Овечкин, которого обвиняют в поддержке российской агрессии.
- Калифорния подала в суд на президента США Дональда Трампа, Пентагон и министра обороны Пита Хегсета из-за решения направить Нацгвардию в Лос-Анджелес для подавления протестов, что, по мнению властей штата, противоречит Конституции. Губернатор Гэвин Ньюсом заявил, что правительство должно действовать в рамках верховенства закона, а не военного управления. Протесты в Лос-Анджелесе вызваны миграционной политикой администрации Трампа, которая ввела в штат 4 тыс. бойцов Нацгвардии. Сейчас полиция штата начала избирательно задерживать участников протестов и продолжает применять резиновые пули.
- На озере Ковалинское в Татарстане произошла трагедия: 36-летняя женщина была спасена после падения с сапборда, но ее спутник утонул. Оба не имели спасательных жилетов, и место для купания не было оборудовано. МЧС России напоминает о важности соблюдения правил безопасности на воде, включая использование спасательных жилетов и плавание в безветренную погоду.
- Юра Борисов получил одну из главных ролей в новом фильме кинокомпании A24 под названием Dennis, где он сыграет русского поэта в Москве 1990-х, влюбленного в британскую студентку, роль которой исполнит Элисон Оливер. Режиссером картины станет Эмили Мортимер, для которой это будет дебют в качестве постановщика. A24 будет финансировать фильм и заниматься его международным прокатом.
- В Казани наблюдается значительное сокращение монополизации рынка новостроек, где доля продаж пяти крупнейших застройщиков снизилась на 13–17 процентных пунктов по сравнению с прошлым годом. В целом, по данным «Циана», монополизация на рынке новостроек в России уменьшилась.
- Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил российскому МИД предоставить Илону Маску политическое убежище и гражданство России на фоне конфликта с президентом США Дональдом Трампом. Даванков считает, что Маску, которого назвали «нелегальным мигрантом» в США, следует обеспечить безопасность и возможность работать в России, особенно в области искусственного интеллекта. Он заявил, что у Маска есть опыт борьбы с бюрократией и что его проекты могут быть ценными для России.
- Новый президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён может возобновить прямой диалог с Москвой в рамках своего прагматичного подхода к внешней политике. Он планирует уделять внимание роли России и Китая в обеспечении мира на Корейском полуострове и денуклеаризации, продолжая политику мирного сосуществования своих предшественников. Ожидается, что администрация Ли будет гибко подходить к санкциям против России, минимизируя ущерб для южнокорейских компаний.
- За прошедшую ночь было уничтожено 102 БПЛА над регионами России, из них 46 — над Брянской областью, 20 — над Белгородской, по 9 — над Воронежем и Крымом, по четыре — над Калугой и Татарстаном, три — над Московским регионом, по два — над Ленинградской, Орловской и Курской областями и один над Смоленском.
Анастасия Фартыгина
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.
Справка
*включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.