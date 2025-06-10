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В небе над Нижнекамском система ПВО уничтожила БПЛА

06:01, 10.06.2025

В Татарстане в 04.10 утра была объявлена угроза атаки БПЛА для аэропорта Нижнекамска.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани и Нижнекамска.

В 05.42 мэр города Радмир Беляев сообщил, что утром в небе над Нижнекамском система ПВО уничтожила БПЛА.

«Все службы сработали оперативно. Сработала система безопасности. Пострадавших и разрушений нет. Технологический процесс предприятий не нарушен», — сообщил Беляев.

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