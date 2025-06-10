Минобороны раскрыло количество БПЛА, атаковавших Татарстан

Фото: Татьяна Демина

Минобороны России сообщило, что утром 10 июня над Татарстаном были сбиты четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

Напомним, что глава Нижнекамского района Радмир Беляев и мэр Елабуги Рустем Нуриев подтвердили факты прилетов. В каждом из случаев сработала система ПВО.

— Все службы сработали оперативно. Сработала система безопасности. Пострадавших и разрушений нет. Технологический процесс предприятий не нарушен, — написал Беляев в своем телеграм-канале.

— Сегодня рано утром в Елабужском районе средствами ПВО упешно отражена атака БПЛА. Угроз для жителей Елабуги нет, — добавил елабужский градоначальник в своих социальных сетях.