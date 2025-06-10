В Татарстане ввели режим «беспилотной опасности» из-за угрозы атак дронов

В Татарстане объявлена угроза атак БПЛА. С 03.20 по мск на территории республики введен режим «Беспилотная опасность», а также режим «Угроза атаки беспилотных воздушных средств» для аэропорта Казани. Об этом сообщили в приложении МЧС России.

В связи с этим в аэропорту Казани введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Это сделано для обеспечения безопасности полетов, сообщает пресс-служба Росавиации.

Кроме того, угроза атаки БПЛА также касается аэропорта Нижнекамска. С 04.10 по мск там объявлен режим «угроза атаки беспилотных воздушных средств». В результате введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Анастасия Фартыгина