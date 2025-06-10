В Елабуге успешно отразили атаку БПЛА

Сегодня рано утром в Елабужском районе была успешно отражена атака беспилотных летательных аппаратов с помощью средств противовоздушной обороны.

Глава Елабуги Рустем Нуриев успокоил жителей, заявив, что угрозы для населения нет. Он призвал горожан доверять только официальным источникам информации и не поддаваться панике.

Напомним, что в Татарстане объявлена угроза атак БПЛА. С 03.20 по мск на территории республики введен режим «Беспилотная опасность», а также режим «Угроза атаки беспилотных воздушных средств» для аэропорта Казани. Об этом сообщили в приложении МЧС России.