В Елабуге успешно отразили атаку БПЛА
Сегодня рано утром в Елабужском районе была успешно отражена атака беспилотных летательных аппаратов с помощью средств противовоздушной обороны.
Глава Елабуги Рустем Нуриев успокоил жителей, заявив, что угрозы для населения нет. Он призвал горожан доверять только официальным источникам информации и не поддаваться панике.
Напомним, что в Татарстане объявлена угроза атак БПЛА. С 03.20 по мск на территории республики введен режим «Беспилотная опасность», а также режим «Угроза атаки беспилотных воздушных средств» для аэропорта Казани. Об этом сообщили в приложении МЧС России.
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