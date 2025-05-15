KazanForum 2025: темы, новости, спикеры

На форуме работает выездная редакция «Реального времени»

Фото: Динар Фатыхов

С 13 по 18 мая в Казани проходит XVI Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum», на который прибыли гости из 103 стран. В деловую программу вошло порядка 140 конференций, охватывающих 20 ключевых направлений работы. Основной темой в этом году стала цифровизация. На форуме работает выездная редакция «Реального времени».

Первым гостем выездной редакции «Реального времени» стала генеральный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Галина Шарафутдинова. Она рассказала, что в рамках KazanForum проходит и турнир молодых поваров.



В прошлом году он принял гостей из 11 стран, в 2025-м их число выросло до 14. Участие в турнире приняли повара из Ирана, Ливана, Азербайджана, Казахстана, Сенегала, Катара, ОАЭ, Саудовской Аравии, Узбекистана, Малайзии и Индонезии.

По словам Галины Шарафутдиновой, участники турнира готовят блюда своей национальной кухни на кухне казанских ресторанов. «Команда [заведения] принимает молодого повара у себя, помогает готовить. И самое важное, в чем уникальность нашего турнира, — то, что приготовит участник, может отведать любой желающий. Такого нет нигде. Обычно на турнирах жюри пробует, а остальные только смотрят», — рассказала она.



Делегация Узбекистана приехала на KazanForum уже в 16-й раз, сообщил замдиректора агентства миграции при Кабинете Министров республики Матлаб Куранов. В этот раз гости уже успели посетить ОЭЗ «Алабуга».

— Обговорили дополнительные условия привлечения наших граждан, потому что работодатель в лице «Алабуги» готов еще принять их. Они особо ценят ответственность, отношение к работе наших соотечественников. Я думаю, мы продолжим эту работу, — сообщил Матлаб Куранов.

Помимо этого, делегаты из Узбекистана заключили соглашения в области сельского хозяйства и строительства с двумя районами Татарстана — Лениногорским и Тюлячинским.



Во время KazanForum татарстанские работодатели напрямую подписали соглашения по вопросам взаимодействия в части обеспечения кадрами, в том числе из числа мигрантов, рассказала министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова.

По ее словам, потребность в кадрах в республике на текущий момент составляет порядка 30 тыс. человек. Порядка 15–20% приходятся на отрасль строительства.

— Год назад потребность была 60 тыс. человек. Сегодня она снизилась в два раза, но такие отрасли, как сельское хозяйство, строительство, нефтедобыча, я уж не говорю о здравоохранении, образовании, снижения не показывают, — добавила она.



В число компаний, выставляющих свои стенды на форуме, вошло и АО ТАИФ-НК. Сегодня предприятие использует собственную технологию, предназначенную для максимального углубления переработки нефти с получением высокомаржинальных качественных светлых нефтепродуктов. Показатель извлечения достигает 94,8%, рассказал генеральный директор АО ТАИФ-НК Максим Новиков.

Порядка пяти месяцев компания использует установку получения концентрированного остатка гидрокрекинга гудрона (КОГГ). За этот срок было произведено и отправлено потребителю порядка 30 тыс. тонн продукта.

— В чем его плюсы? Во-первых, этого продукта мало. <...> Во-вторых, с учетом того, что данное сырье «побывало» в технологии с вовлечением водорода, высоким давлением и температурой, естественно, оно преобразовалось и мы максимально извлекли оттуда серу. Извлечение серы из сырой нефти у нас сегодня достигает 94%, — сообщил Максим Новиков.



Впервые на KazanForum прибыл генеральный секретарь Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии Кайрат Сарыбай. «Я был очень заинтересован в том, чтобы ознакомиться с работой этого известного форума», — подчеркнул он. Кроме того, Кайрат Сарыбай был спикером на двух панельных сессиях.

— Я рассказал о том, как в рамках нашего объединения мы продвигаем вопросы связанности, в первую очередь транспортной. Более взаимосвязанная Азия является элементом общей связанности. <...> Сегодня мировое сообщество сталкивается с вызовами, которые детерменированы геополитическими разногласиями. Связанность приобретает и крайнюю практическую востребованность, — уверен он.

На форуме был представлен первый и единственный в России производитель полиальфаолефиновых масел (ПАОМ) — ООО «ТАИФ-СМ».

— В чем их особенность? Во-первых, это низкотемпературные свойства. Там, где экстремально низкие температуры, чаще всего используются именно ПАОМ-масла. Во-вторых, у ПАОМ более высокие эксплуатационные показатели по сравнению с обычными минеральными, — объяснил руководитель направления исследований и разработок ООО «ТАИФ-СМ» Султан Шамсутдинов.

В линейке компании представлено более 300 продуктов. «Мы беремся даже за те задачи, за которые крупные компании не хотят или не могут браться», — подчеркнул спикер. Продукция ООО «ТАИФ-СМ» востребована по всей России, в частности она широко используется в Сибири. Дистрибьюторскую сеть развивают и за рубежом: налажено сотрудничество со странами СНГ, в планах — дальнее зарубежье.

На KazanForum виден колоссальный интерес к Казани как к представителю исламского мира, считает советник правительств ОАЭ и Саудовской Аравии Ева Казанская. «Я вижу очень теплые и дружественные связи именно с Татарстаном», — поделилась она.

Выездной редакции «Реального времени» Ева Казанская рассказала о сложностях, с которыми сталкиваются российские компании при выходе на рынок этих стран. В первую очередь это языковой и культурный барьер.

— Знание законодательства и бизнес-культуры — это база. Саудовская Аравия в этом плане стоит особняком, потому что там рынок — 33 млн [местных]. В ОАЭ всего 1 млн местных, все остальные 9 млн людей, которые там живут, все-таки говорят на английском языке, и почерпнуть информацию о том, как выйти на рынок, могут в принципе все. Но дальше идет тонкая работа, — говорит эксперт.



Во время форума в столице Татарстана также прошел показ благопристойной моды. В числе дизайнеров, продемонстрировавших свои работы, были Дана Молана и Майкл Симиади — основатели бренда «Данджьо Хиоджьо» из Индонезии.

— Мы с удовольствием сочетаем традиции Индонезии и современные веяния, которые распространяются по всему миру. Нам интересно экспериментировать с наслоениям различных фактур и тканей, — рассказал Дана Молана.

Как добавил Майкл Симиади, дизайнеры вдохновляются традиционной культурой своей страны. В частности, используют национальный орнамент — чаще всего они украшают им рукава.



ООО «Иджара Лизинг» вошло в реестр участников эксперимента по исламскому банкингу, который формирует Центробанк России, в прошлом году. К сегодняшнему дню компания привлекла инвестиции в размере 430 млн, сообщил ее директор Ильнур Садртдинов.

— Мы получили инвестиции в размере 100 млн в «Ак Барс Банке», 330 млн выделил Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана. Вся эта сумма давным-давно распределилась в секторе малого и микробизнеса, — рассказал он.

В целом за все время действия компании ей удалось профинансировать сделки более чем на миллиард рублей.

В чем главные особенности лизинга по нормам шариата? «У нас отсутствуют штрафы и пенни, у нас нет процентов. Мы зарабатываем именно на купле-продаже: покупаем товар, передаем его в аренду и получаем прибыль за счет арендных платежей. И самое главное отличие — у нас фиксированная стоимость. Если мы изначально договариваемся на определенную стоимость, то до конца срока аренды сумма не меняется», — объяснил Ильнур Садртдинов.



В рамках KazanForum проходит и международная выставка недвижимости. Собственник и директор BMP Group Руслан Аскаров подчеркивает: основная тема, которая обсуждается с того момента, как появилось понятие «комплексное развитие территории», — это организация совместной работы.

— У девелопера есть свои интересы: как правило, как можно больше жилья построить и уйти. У государства есть свои интересы: социальная нагрузка, детские сады, школы, общественные пространства, дороги, рабочие места, — объяснил он.



Концепция 15-минутного города набирает популярность со времени пандемии, рассказала директор ГК «Точно» Анастасия Маслеха. У людей появилась потребность совмещать привычный урбанистический образ жизни и тренд на экологию, загородное спокойствие. По такому принципу «Точно» создает ЖК «Васильевский остров» в Зеленодольском районе.

— Татарстан был интересен для нас долгие годы. Мы решили, что зайдем в республику, еще четыре года назад, и все это время выбирали площадки. Мы южный девелопер, родом из Краснодарского края. Исторически сложилось так, что у нас очень большой поток миграции. В Татарстане ситуация ровно такая же, даже процент миграции схожий, — говорит Анастасия Маслеха.



Турецкий бизнес переформатировался под новые реалии с 2022 года, когда у российских предприятий возникла потребность в импортозамещении или переходе на оборудование, которое предлагают дружественные страны, напомнила соучредитель компании «Лекович Бизнес Консалтинг» Дания Усманова-Шимшек. Это касается и финансового сектора, эксперты в котором занимались решением проблем, связанных с трансграничными переводами, и транспортного сектора, и многих других.



Сегодня и в России, и в Турции на законодательном уровне продвигают концепцию нулевых отходов, говорит Дания Усманова-Шимшек. Соответствующий спрос есть и в нашей республике. Сейчас «Лекович Бизнес Консалтинг» ведет переговоры с одним из крупных городов Татарстана — там будут тестировать установки по обеззараживанию иловых осадков.

Архангельская область презентует на форуме свой минерально-сырьевой потенциал, сообщила генеральный директор Агентства регионального развития региона Екатерина Сташкевич:

— Мы привезли показать наш лесопромышленный комплекс. Исторически Архангельская область является одним из ведущих регионов в этой сфере. Мы показываем свои изделия из дерева, древесину, комплекс целлюлозно-бумажной промышленности, реплики алмазов. Не все знают, что Архангельская область богата алмазами, мы находимся на втором месте по добыче.

В KazanForum регион принимает участие впервые. «Мы поняли, что будем единственным регионом, который связан с Арктикой. Будем продвигать свой логистический и инвестиционный потенциал», — заверила спикер.



О платформе Kineiro рассказал выездной редакции «Реального времени» директор одноименного ИТ-стартапа Kineiro Евгений Касакин.

— Kineiro — это платформа для автоматизации SMM, работает она в автономном режиме. Наш целевой клиент — это малый и средний бизнес. Платформа проводит исследование рынка, разрабатывает контент-стратегии. Затем она может писать статьи экспертного уровня, генерировать фото— и видеопосты и размещать их в автономном режиме в соцсети и на сайт компании, — сообщил он.

Платформа пишет на всех языках мира, учитывает региональную специфику, а при исследовании конкретной аудитории обращается к используемым ею поисковым системам.



О перспективах и проблемах, стоящих сегодня перед сферой общепита, рассказал президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.



— В подавляющем большинстве стоит такая проблема. Человек, посещающий ресторан, вдруг в какой-то момент видит, что он полностью заполнен. Ему кажется, что он в этом разбирается, что он инвестирует, найдет на рынке специалистов, запустит всю эту историю, найдет поставщиков, которые будут по самой низкой цене привозить прекрасные продукты… Все это иллюзия. <...> Очень большое количество ресторанов закрываются в первый, второй или третий год, — утверждает он.

Необходимо оценивать геополитическую ситуацию, покупательскую способность населения, экономические процессы в стране, подчеркнул президент Федерации рестораторов и отельеров России.

Также одна из ключевых проблем индустрии — это недостаток кадров.

— Немцы взяли и открыли для Узбекистана 180 тыс. рабочих мест. Я недавно был в Берлине, там ребята готовят плов такого же уровня, как в Ташкенте. Они не у нас работают. Законодательство ужесточается, а кто будет работать? Молодежь сложно образовывается. С образованием в нашей сфере есть проблемы, — признал спикер.

Советница президента Йеменской республики Фаика Альсаид Балеуи в этом году посетила KazanForum уже в третий раз. «Мы отозвались на это приглашение, чтобы участвовать в громадном форуме. Это огромная польза, позитивное средство давления. После Казани я поеду в Москву, там у меня запланировано много встреч», — рассказала она.

По ее словам, сегодня в Йемене у женщин есть возможность участвовать в работе парламента, правительства, Министерства иностранных дел, даже полиции и армии. Тем не менее пока не достигнута цель, согласно которой женщины должны быть представлены не менее чем на 30% всех государственных должностей.

Заместитель генерального директора АО «Корпорация развития Астраханской области» Алексей Молчанов подчеркнул, что его родной регион нацелен на развитие сотрудничества со странами исламского мира. Губернатор области, тоже присутствующий на форуме, уже встретился с делегацией Афганистана, завтра пройдет встреча с представителями Узбекистана, также запланирован ряд других встреч.

— Поскольку я представляю Корпорацию развития Астраханской области, моя основная функция — привлечение новых инвесторов в регион. Мы делаем акцент на широкую географию, не только на российских инвесторов, но и иностранных партнеров. Форум такого уровня — это место сосредоточения потенциальных инвесторов, — подчеркнул Алексей Молчанов.

По его словам, Астраханская область приехала с пакетом готовых предложений. Акцент делают на логистике — в регионе есть портовая особая экономическая зона и порт «Астрахань», состоящий из почти полутора десятков отдельных юридических структур. Запрос на увеличение грузопотока и объема перевалки через порт постоянный, говорит спикер.

Реклама. АО «ТАИФ-НК»



Официальный партнер: