Файзрахманов Марат Джаудатович
Общая информация
Родился 18 мая 1973 года в селе Константиновка Высокогорского района ТАССР.
Образование:
— 1995 г. — Казанский финансово-экономический институт (1995),
— 2005 г.— институт Госслужбы при Президенте РТ.
Трудовая деятельность:
— 1992-1993 г. — электромеханик, электромонтер Казанской ГТС,
— 1993-1995 гг. — экономист в объединении «Татплодоовощпром».
— 1997-1998 гг. — главный специалист отдела по взысканию и реализации просроченной задолженности «Ак Барс» банка.
— 1998-1999 гг. — исполняющий обязанности заместителя Председателя Правления Волжско-Камского акционерного банка. В 1999 году так же — директор Департамента по вопросам кредитования и работы с клиентами.
— 1999-2000 гг. — директор Зеленодольского филиала «Ак Барс» банка.
— 2000-2004 гг. — Председатель Правления Волжско-Камского акционерного банка.
— 2004-2007 гг. — директор Государственной некоммерческой организации «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан».
— с мая 2007 гг. — первый заместитель министра финансов — Директор Департамента казначейства Республики Татарстан.
Награды и звания:
— Кандидат экономических наук.
— 2005г. — медаль «В память 1000-летия Казани» в 2005г.
— 2010 г. — благодарность Министра финансов Российской Федерации, благодарственное письмо Президента Республики Татарстан,
— 2012 г. — медаль «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения», почетное звание «Заслуженный экономист РТ».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г.Казань Правобулачная, 5
- Телефон: 291-94-00
- Email: kazna@tatar.ru
- Сайт: https://minfin.tatarstan.ru/departament-kaznacheystva-ministerstva-finansov.htm
Дата последнего обновления: 12.12.2024