Татарстан нарастил доходы на четверть и стал четвертым по России

Впереди только Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург

Фото: Максим Платонов

Доходы консолидированного бюджета Татарстана в январе 2025 года составили 28,7 млрд рублей — они выросли на 25% благодаря увеличению поступления НДФЛ и неналоговых доходов, отчитались сегодня в Минфине республики. «Мы ожидаем некоторое негативное влияние [на доходы] из-за изменения налогового законодательства в части увеличения стандартных налоговых вычетов», — высказала опасения замминистра финансов Алла Анфимова. Расходы оказались выше — 33,8 млрд рублей, из них 1,5 млрд рублей ушло на нацпроекты. Подробнее о факторах увеличения доходов, уровне госдолга и тратах республики — в материале «Реального времени».



Среди снизивших отчисление налога на прибыль — КАМАЗ и попавшее под санкции «Алабуга Машинери»



На 1 февраля 2025 года в консолидированный бюджет Татарстана поступило 28,7 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов (по данным Минфина, прогноз на 2025 год — 490,7 млрд рублей). Из них 24,5 млрд ушло в бюджет республики (6% от плана), еще 4,2 млрд — в местные бюджеты (5% от плана). По сравнению с январем прошлого года поступления выросли на 25%.

— Рост поступлений обусловлен в основном налогом на доходы физлиц и неналоговыми доходами, — сообщила замминистра финансов республики Алла Анфимова.

По объему доходов Татарстан лидирует в Приволжском федеральном округе и занял четвертое место в России — после Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.



Реальное время / realnoevremya.ru

В основном доходы бюджета сформировали:

Неналоговые доходы — 9,6 млрд рублей, на 4,5 млрд рублей (или на 87%) больше, чем в январе 2024-го. Такой показатель связан с ростом доходов от размещения средств бюджетов, платных услуг и компенсации затрат государства и платежей за пользование недрами.

Налог на доходы физических лиц — 8,1 млрд рублей (+600 млн). Основным фактором увеличения НДФЛ является рост фонда заработной платы, сообщила Анфимова.

Налог на прибыль — 5,6 млрд рублей. Он остался практически на том же уровне. Снижение допустили «Хит Моторз Рус», ООО «Алабуга Машинери», которое недавно попало под санкции ЕС , «Компас Авто», «Татавтодор», КАМАЗ и его лизинговая компания, Казанский жировой комбинат и ТД «Перекресток».

Реальное время / realnoevremya.ru

В целом республика за январь собрала 107,2 млрд доходов: помимо 28,7 млрд рублей, которые ушли в консолидированный бюджет республики, еще 78,5 млрд поступили в федеральный бюджет. По словам Аллы Анфимовой, имеется положительная динамика по сравнению с январем 2025-го, что «позволяет обеспечивать исполнение расходных обязательств в запланированном объеме».

Введение прогрессивной шкалы НДФЛ не повлияет на региональные бюджеты, сообщила замминистра. Но опасения у Минфина все же есть.

— Мы ожидаем некоторое негативное влияние из-за изменения налогового законодательства в части увеличения стандартных налоговых вычетов. Если ранее предельный уровень доходов составлял 350 тыс., то с 1 января он стал 450 тыс. И, соответственно, в два раза увеличились стандартные налоговые вычеты на детей. Вот это, мы ожидаем, окажет негативное влияние. Какое — будем анализировать уже по ходу исполнения бюджета, — высказала опасения Алла Анфимова.

Госдолг Татарстана на 1 февраля составляет 111,6 млрд рублей

Расходы консолидированного бюджета Татарстана в январе 2025-го составили 33,8 млрд рублей, или 6% от плана на год (прогноз на 2025 год — 602,4 млрд рублей), сообщила замглавы Минфина Татарстана Гела Герасимова. Республикой истрачено 25,2 млрд рублей, муниципалитетами — 19,2 млрд рублей.



— Расходы в начале года минимальны по сравнению с расходами в последующие месяцы. Это связано с проведением конкурсных процедур, заключением контрактов на работы и услуги, — сообщила она.

В основном средства из консолидированного бюджета направляли на образование (16,8 млрд рублей), соцполитику (6,9 млрд рублей), здравоохранение (5,8 млрд рублей).

Реальное время / realnoevremya.ru

Большая часть бюджета пойдет на нацпроекты. Всего по 11 направлениям направят 44,6 млрд рублей: 24,7 млрд рублей из федерального бюджета, 19,9 млрд рублей — из бюджета Татарстана. За первый месяц на реализацию нацпроектов направили 1,5 млрд, из них освоено 1,2 млрд рублей.

Госдолг Татарстана на 1 февраля составляет 111,6 млрд рублей, в том числе внутренний — 106,6 млрд рублей. В основном это бюджетные кредиты из федерального бюджета — 90,4 млрд рублей.