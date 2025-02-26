Татарстан нарастил доходы на четверть и стал четвертым по России
Впереди только Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург
Доходы консолидированного бюджета Татарстана в январе 2025 года составили 28,7 млрд рублей — они выросли на 25% благодаря увеличению поступления НДФЛ и неналоговых доходов, отчитались сегодня в Минфине республики. «Мы ожидаем некоторое негативное влияние [на доходы] из-за изменения налогового законодательства в части увеличения стандартных налоговых вычетов», — высказала опасения замминистра финансов Алла Анфимова. Расходы оказались выше — 33,8 млрд рублей, из них 1,5 млрд рублей ушло на нацпроекты. Подробнее о факторах увеличения доходов, уровне госдолга и тратах республики — в материале «Реального времени».
Среди снизивших отчисление налога на прибыль — КАМАЗ и попавшее под санкции «Алабуга Машинери»
На 1 февраля 2025 года в консолидированный бюджет Татарстана поступило 28,7 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов (по данным Минфина, прогноз на 2025 год — 490,7 млрд рублей). Из них 24,5 млрд ушло в бюджет республики (6% от плана), еще 4,2 млрд — в местные бюджеты (5% от плана). По сравнению с январем прошлого года поступления выросли на 25%.
По объему доходов Татарстан лидирует в Приволжском федеральном округе и занял четвертое место в России — после Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.
В основном доходы бюджета сформировали:
- Неналоговые доходы — 9,6 млрд рублей, на 4,5 млрд рублей (или на 87%) больше, чем в январе 2024-го. Такой показатель связан с ростом доходов от размещения средств бюджетов, платных услуг и компенсации затрат государства и платежей за пользование недрами.
- Налог на доходы физических лиц — 8,1 млрд рублей (+600 млн). Основным фактором увеличения НДФЛ является рост фонда заработной платы, сообщила Анфимова.
- Налог на прибыль — 5,6 млрд рублей. Он остался практически на том же уровне. Снижение допустили «Хит Моторз Рус», ООО «Алабуга Машинери», которое недавно попало под санкции ЕС, «Компас Авто», «Татавтодор», КАМАЗ и его лизинговая компания, Казанский жировой комбинат и ТД «Перекресток».
В целом республика за январь собрала 107,2 млрд доходов: помимо 28,7 млрд рублей, которые ушли в консолидированный бюджет республики, еще 78,5 млрд поступили в федеральный бюджет. По словам Аллы Анфимовой, имеется положительная динамика по сравнению с январем 2025-го, что «позволяет обеспечивать исполнение расходных обязательств в запланированном объеме».
Введение прогрессивной шкалы НДФЛ не повлияет на региональные бюджеты, сообщила замминистра. Но опасения у Минфина все же есть.
— Мы ожидаем некоторое негативное влияние из-за изменения налогового законодательства в части увеличения стандартных налоговых вычетов. Если ранее предельный уровень доходов составлял 350 тыс., то с 1 января он стал 450 тыс. И, соответственно, в два раза увеличились стандартные налоговые вычеты на детей. Вот это, мы ожидаем, окажет негативное влияние. Какое — будем анализировать уже по ходу исполнения бюджета, — высказала опасения Алла Анфимова.
Госдолг Татарстана на 1 февраля составляет 111,6 млрд рублей
Расходы консолидированного бюджета Татарстана в январе 2025-го составили 33,8 млрд рублей, или 6% от плана на год (прогноз на 2025 год — 602,4 млрд рублей), сообщила замглавы Минфина Татарстана Гела Герасимова. Республикой истрачено 25,2 млрд рублей, муниципалитетами — 19,2 млрд рублей.
В основном средства из консолидированного бюджета направляли на образование (16,8 млрд рублей), соцполитику (6,9 млрд рублей), здравоохранение (5,8 млрд рублей).
Большая часть бюджета пойдет на нацпроекты. Всего по 11 направлениям направят 44,6 млрд рублей: 24,7 млрд рублей из федерального бюджета, 19,9 млрд рублей — из бюджета Татарстана. За первый месяц на реализацию нацпроектов направили 1,5 млрд, из них освоено 1,2 млрд рублей.
Госдолг Татарстана на 1 февраля составляет 111,6 млрд рублей, в том числе внутренний — 106,6 млрд рублей. В основном это бюджетные кредиты из федерального бюджета — 90,4 млрд рублей.
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