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Песошин поручил пересмотреть схему общественного транспорта в городах Татарстана

11:00, 18.04.2025
Песошин поручил пересмотреть схему общественного транспорта в городах Татарстана
Фото: взято с сайта kzn.ru

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поручил институту пространственного развития пересмотреть схему организации общественного транспорта в городах региона.

По его словам, необходимо изменить подходы к организации движения для обеспечения комфортного интервала.

  • В ходе отчета о работе правительства в 2024 году Песошин отметил рост популярности метро в Казани. В прошлом году подземный транспорт перевез 40 миллионов пассажиров.

Напомним, что до 2030 года в России планируют обновить 32 тыс. единиц подвижного состава общественного транспорта, преимущественно автобусов.

Луиза Игнатьева

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