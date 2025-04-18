Песошин поручил пересмотреть схему общественного транспорта в городах Татарстана
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поручил институту пространственного развития пересмотреть схему организации общественного транспорта в городах региона.
По его словам, необходимо изменить подходы к организации движения для обеспечения комфортного интервала.
- В ходе отчета о работе правительства в 2024 году Песошин отметил рост популярности метро в Казани. В прошлом году подземный транспорт перевез 40 миллионов пассажиров.
Напомним, что до 2030 года в России планируют обновить 32 тыс. единиц подвижного состава общественного транспорта, преимущественно автобусов.
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