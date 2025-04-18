Песошин поручил привязать стоимость социальных объектов к фактической нуждаемости
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин заявил о необходимости определять сметную стоимость социальных объектов с учетом фактической нуждаемости граждан. Соответствующее поручение дано Минэкономики, ЦЭСИ и Минстрою.
- Выступая с отчетом о работе правительства в Госсовете региона, Песошин подчеркнул, что заявки муниципалитетов на строительство новых объектов будут рассматриваться с учетом численности детей. Необходимо выработать новые подходы к формированию программы строительства социальных объектов.
Напомним, что недавно Песошин также поручил институту пространственного развития пересмотреть схему организации общественного транспорта в городах региона.
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