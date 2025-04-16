Доля просроченной ипотеки в России может вырасти до 1% к концу 2025 года

Фото: Рената Валеева

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» прогнозирует рост доли просроченной ипотеки в портфелях банков до 0,8–1% к концу 2025 года. В денежном выражении это составит около 200 млрд рублей при ожидаемом объеме ипотечного портфеля в 21 трлн рублей.

По данным агентства, в 2024 году доля просрочки составляла 0,5%, несмотря на рост объема просроченных платежей на 57%. Основными факторами роста просрочки называются высокая инфляция и увеличение числа проблемных заемщиков, бравших кредиты по двузначным ставкам.

Реальное время / realnoevremya.ru

Аналитики отмечают снижение объемов досрочного погашения ипотеки — до исторического минимума в 3,9% от портфеля в 2024 году. Это связано с тем, что заемщикам становится более выгодно размещать свободные средства на депозитах под высокие проценты.

Представители Банка России подтверждают, что доля просрочки свыше 90 дней остается ниже 1%, а такие кредиты на 60% покрыты резервами и обеспечены залогом. Регулятор отмечает достаточный уровень капитализации банков для покрытия возможных потерь.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Эксперты связывают рост просрочки с «вызреванием» кредитов, выданных во второй половине 2023 — первой половине 2024 годов, когда действовали льготные условия кредитования. Ужесточение требований к заемщикам в 2024 году должно способствовать снижению просрочек в будущем.

Напомним, что депутаты Госдумы разработали законопроект, запрещающий банкам взимать дополнительные комиссии за выдачу ипотечных кредитов в рамках программ с господдержкой. Документ направлен на рассмотрение в Минфин.

Матвей Гавриков