В регионах России заинтересовались челнинской ГЧП-франшизой

Модель по строительству спорткомплекса в автограде обкатают на Урале и в Карачаево-Черкесии

Как стало известно «Реальному времени», татарстанская строительная компания «Аква-регион» Евгения Вайнера начала продавать первую в спорте ГЧП-франшизу на создание физкультурно-оздоровительного комплекса в регионах. Первым лицензионный договор подписал уральский застройщик. Бизнесмен построит фитнесс-клуб по челнинской франшизе в Барнауле в течение 2024—2025 годов. Впереди — проект в Карачаево-Черкесии. «Если заявляться на конкурсы Минспорта по челнинской франшизе, тогда будет проще их выиграть», — объяснил «Реальному времени» смысл интереса девелопер.

Челнинский проект растиражируют в регионах

Уральский застройщик — компания «Сибирский центр строительных материалов» — намерен построить фитнесс-клуб по челнинскому проекту Cleversport в Барнауле в 2024—2025 годах. Об этом «Реальному времени» рассказал гендиректор фирмы Андрей Цуркан. Размер паушального взноса он не раскрыл, ссылаясь на коммерческую тайну. Но ежегодная прибыль от эксплуатации комплекса составляет 60 млн рублей, говорится на сайте компании.

Кроме того, второе лицензионное соглашение подписано с правительством Карачаево-Черкесии. Также идут переговоры с компаниями из Чебоксар и Саранска, уточнил гендиректор челнинского ООО «Аква-регион» Марат Чудновский. Прорабатывается вопрос, какими грантами они смогут воспользоваться.

— Если заявляться на конкурсы Минспорта РТ по челнинской франшизе, тогда будет проще их выиграть, — объяснил «Реальному времени» смысл интереса Андрей Цуркан.

— С этим проектом мы сможем подать заявки для участия в конкурсном отборе в федеральном проекте «Бизнес-спринт», — добавил Цуркан. По его словам, франшиза включает и заявочную документацию, и сам проект, и условия эксплуатации. Глава СЦСМ говорит, что госсубсидии не должны превысить 51% от стоимости проекта, а сам будущий комплекс должен остаться в его собственности после окончания действия ГЧП-соглашения.

С прицелом на гранты Минспорта

Главная цель Минспорта России — создать к 2030 году не менее 388 спортивных объектов массового спорта с применением механизма ГЧП. По итогам конкурсного отбора «Бизнес-спринт» по выдаче грантов победителями были признаны 24 проекта в стране. Среди них было распределено 3 млрд рублей. Отбор ГЧП-проектов среди регионов прошел в сентябре. Всего было подано 54 заявки на общую сумму 25 млрд рублей. В итоге было отобрано 24 проекта на общую сумму в 5,4 млрд рублей.

«Ожидаемая экономическая эффективность от проектов виде налоговых отчислений, новых рабочих мест, составит более 20 млрд рублей», — считают в Минспорта РФ. В следующем году будет разыграно 2,7 млрд, на 2024 год — 2,7 млрд, на 2025-й — 3 млрд рублей. Именно на эти средства смогут претендовать последователи Вайнера.

Первый опыт реализации ГЧП-соглашения в Челнах

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Клевер спорт» был построен на условиях ГЧП-партнерства 2 года назад в Набережных Челнах. Его инвестором выступила частная строительная компания «Аква-регион», основанная крупным бизнесменом Евгением Вайнером. Это многофунциональный спортивный комплекс, который включает бассейны, термальную зону, фитнес, спорт. Мощность — 300 человек в день. Это был первый опыт реализации ГЧП-соглашения в сфере развития спортивной инфраструктуры, рассказывал директор департамента инвестиционного развития и управления госимуществом Минспорта России Александр Росляков на форуме ГЧП-партнерства в Казани. «Это был первый объект в рамках ФЗ 224 «О соглашении ГЧП», — говорил он. По его словам, впервые в российской практике госсубсидии по ФЦП были доведены до региона и муниципалитета, которые впоследствии выступили партнерами ГЧП-соглашения от государства.

Это многофунциональный спортивный комплекс, который включает бассейны, термальную зону, фитнес, спорт. Фото: cleversport.ru

В конечном варианте соглашение было подписано уже между властями Набережных Челнов и группой «Аква-регион» Евгения Вайнера. Срок действия концессионного соглашения составил 10 лет, то есть объект перейдет в собственность группы как кондицидента в 2028 году. Комплекс строили 2 года (был введен в 2020 году, — прим. ред.). Тогда стоимость строительства составила 499 млн рублей.

— Но понятно, что данный объект сегодня стоит более 700 млн рублей, — рассказал исполнительный директор компании Марат Чудновский.

По его словам, субсидии из федерального бюджета в этом объекте составили 23 млн рублей. Муниципальные власти безвозмездно выделили земельный участок в 1 гектар.

— Это самый большой плюс. Без этого мы не смогли бы построить, так как объекты спортивной инфраструктуры не приносят такого большого дохода, как торговые центры и жилые комплексы. А тут оказалось возможным, — добавил он.

Взамен муниципалитет получил квоту на бесплатное посещение комплекса нетрудоспособными и малоимущими жителями города. В месяц объект посещают на 3—4 млн рублей, уточнил Чудновский. Для тиражирования фитнесс-проекта татарстанская компания предлагает ГЧП-франшизу другим регионам. «В ближайшие 5 лет — как минимум 10—15 франчайзи появится», — прогнозирует Марат Чудновский.