Валерий Фальков: «Технологическое лидерство требует разных инструментов поддержки»

Валерий Фальков, Рустам Минниханов и Альбина Никконен дали старт работе венчурного форума

Фото: Максим Платонов

«Технологическое предпринимательство предполагает наличие «длинной воли», четкого целеполагания и разных инструментов поддержки на разных стадиях», — заявил министр высшего образования и науки РФ Валерий Фальков на открытии XIX Российского венчурного форума в Казани. В церемонии торжественного открытия приняли участие раис Татарстана Рустам Минниханов и исполнительный директор Ассоциации венчурного инвестирования (РАВИ) Альбина Никконен. Они дали старт его работе, нажав кнопку пуска символической космической ракеты с логотипом РВФ.

«В майском указе в 2024 году президент РФ Владимир Путин обозначил технологическое лидерство как одну из национальных целей развития», — напомнил Фальков. По его словам, достижение этой цели требует максимальной концентрации крупных компаний, инвесторов, институтов развития, банков, университетов, научных организаций, органов публичной власти.

Российский венчурный форум проходит в Казани на протяжении 19 лет и зарекомендовал себя как авторитетная площадка для обмена лучшими практиками венчурного бизнеса, здесь перспективные стартапы находят партнеров для реализации совместных проектов. В этом году в нем принимают участие более 5 тысяч делегатов из 25 стран, приехали руководители ведущих иностранных венчурных форумов, авторитетные эксперты. «Мы ведем работу в период беспрецедентных технологических и геополитических трансформаций. Сегодня как никогда глобальная конкурентоспособность напрямую зависит от умения генерировать научно-технологические заделы и оперативно вовлечь их в хозяйственный оборот», — отметил Рустам Минниханов.

Луиза Игнатьева