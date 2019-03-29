Правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты о праве работника выбирать зарплатный банк

Правительство России внесло в Госдуму законопроекты о праве работника на выбор банка, в который должна быть переведена его заработная плата.

В документах предлагается установить административную ответственность для работодателей в случае, если они будут препятствовать выбору сотрудника.

За это нарушение предусмотрен штраф в размере от 10 до 20 тыс. рублей для должностных лиц, от 1 до 5 тыс. рублей для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, от 30 до 50 тыс. рублей для юридических лиц.

Кроме того, срок, в течение которого работник должен сообщить об изменении банка, предлагается увеличить с пяти рабочих дней до 15 календарных дней до дня выплаты зарплаты.

Напомним, что сейчас штрафных санкций за препятствие работодателя смене зарплатного банка не предусмотрено.

Ранее замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев заявил, что отмена так называемого «зарплатного рабства» может привести к увеличению ставок по кредитам.