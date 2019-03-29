В России вступили в силу законы о фейковых новостях и неуважении к власти
В России в пятницу, 29 марта, вступили в силу два новых закона — о фейковых новостях и неуважении к власти.
Отныне за распространение фейковых новостей может быть назначен штраф в размере от 30 тыс. до 1,5 млн рублей. Отмечается, что действие закона не будет распространяться на новостные агрегаторы и традиционные СМИ.
Наказание за оскорбление власти и государственных символом предусматривает либо штраф до 300 тыс. рублей, либо арест до 15 суток.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал данные законы 18 марта.ОбществоВласть
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