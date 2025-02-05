В Минздраве Татарстана прокомментировали проблемы с записью на прием к врачам

Фото: Мария Зверева

В Минздраве Татарстана прокомментировали проблемы с записью на прием к врачам. В ведомстве признали, что система испытывает сложности из-за возросшей нагрузки. Жители региона стали внимательнее относиться к своему здоровью и чаще проходить профилактические осмотры. Это привело к дополнительной нагрузке на медицинский персонал. Об этом сообщили «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Проблемы с доступностью записи на прием испытывают более 40% пациентов.

О сбоях в работе системы говорил раис республики на коллегии Минздрава. Ведомство организовало работу контакт-центра, где можно записаться к врачу по телефону. Единый номер — 0316.

За 2023 год специалисты приняли более 50 тыс. звонков. В январе 2024 года через контакт-центр записались более 700 человек. Для сравнения: в 2023 году в месяц обращались около 330 человек.



Анастасия Фартыгина