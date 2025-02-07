Мухаметшин о гербе республики: «Он стал предметом гордости за родной Татарстан»

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня исполняется 33 года Государственному гербу Татарстана. Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин подчеркнул, что герб, наряду с флагом и гимном, стал объединяющим символом для всего многонационального народа.

— Вобрав в себя национально-культурные и духовные традиции народов, издревле проживающих на нашей земле, важнейший атрибут новой государственности прошел испытание временем, стал неотъемлемой частью политической жизни и общественного сознания, предметом гордости за родной Татарстан, — отметил Мухаметшин в своем телеграм-канале.

Председатель Госсовета напомнил, что в девяностые годы вокруг вновь создаваемых госсимволов республики велись оживленные дискуссии.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Новый герб — с изображением крылатого белого барса, ставшего символом силы, гордости и стремления к свободе — был утвержден лишь после широкого обсуждения. На странице Мухаметшина в соцсетях опубликовано историческое фото — приглашение к обсуждению, опубликованное в газете «Советская Татария» 23 августа 1991 года.

Автором идеи герба Татарстана стал доктор филологических наук Назым Ханзафаров, а воплотил ее художник-монументалист Риф Фахрутдинов.

— В настоящее время наш герб является одним из самых запоминающихся, ярких символов субъектов Российской Федерации, — подчеркнул Мухаметшин, поздравив жителей республики с Днем Государственного герба Татарстана.

Рената Валеева