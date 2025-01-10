Смерть девушки на тюбинге в Татарстане произошла по вине водителя автомобиля

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Первоначальная информация о гибели 20-летней жительницы Казани, врезавшейся на тюбинге в столб забора, не подтвердилась. Как сообщила пресс-секретарь ГСУ МВД по Татарстану Наталья Сагитова, в ходе проверки выяснилось, что девушка погибла в результате нарушения правил дорожного движения.

По данным полиции, 8 января поступило сообщение о ДТП с участием тюбинга, однако на месте происшествия не было обнаружено следов крови. При обследовании близлежащей территории, в 1,2 км от предполагаемого места гибели, были найдены биологические следы. Видеозаписи с камер наблюдения показали, что девушка каталась на тюбинге, привязанном к задней части автомобиля Hyundai Getz. Водитель, 22-летняя подруга погибшей, перевозила пассажирку вне кабины, что является нарушением ПДД.

Специализированным следственным отделом ГСУ МВД по РТ возбуждено уголовное дело по п. б ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека, сопряженное с оставлением места ДТП»). Обвиняемая полностью признала свою вину, в отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В настоящее время назначены судебно-медицинская, судебно-биологическая и судебно-автотехническая экспертизы.

Рената Валеева