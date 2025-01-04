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В Казани за сутки поступило 68 сообщений о ДТП

09:38, 04.01.2025
В Казани за сутки поступило 68 сообщений о ДТП
Фото: Максим Платонов

За прошедшие сутки в Казани поступило 68 сообщений о ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

На месте происшествия сотрудники инспекции оформили 24 ДТП с материальным ущербом. Раненых и погибших нет.

В состоянии алкогольного опьянения задержаны девять водителей.

В территориальные отделы полиции по подозрению в совершении преступлений доставлено пять граждан.

Елизавета Пуншева

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