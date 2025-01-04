В Казани за сутки поступило 68 сообщений о ДТП
За прошедшие сутки в Казани поступило 68 сообщений о ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.
На месте происшествия сотрудники инспекции оформили 24 ДТП с материальным ущербом. Раненых и погибших нет.
В состоянии алкогольного опьянения задержаны девять водителей.
В территориальные отделы полиции по подозрению в совершении преступлений доставлено пять граждан.
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