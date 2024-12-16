Рустам Минниханов: «Он пешком-то ходить не умеет, а поехал за рулем»

В Кабмине Татарстана назвали самые опасные трассы республики и предложили пути повышения безопасности

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

«Дороги становятся лучше, машины все более скоростные, а люди остались такие же», — прокомментировал раис Татарстана Рустам Минниханов рост смертности на дорогах республики — на 37 человек по итогам года. О том, как республика с помощью БПЛА будет бороться с неправильными обгонами, почему татарстанцам стоит опасаться железнодорожных переездов и к какому типу водителей, по мнению Минниханова, надо «жестче подходить», — в материале «Реального времени».

Федеральные и региональные трассы остаются самыми опасными для водителей

В Татарстане основными причинами смертельных ДТП остаются столкновения на встречной полосе, наезды на пешеходов и стоящий транспорт.

— Серьезно осложнилась обстановка на федеральных трассах — отмечен значительный рост числа погибших. На региональных дорогах хотя и отмечается снижение количества ДТП, выросло число погибших и раненых. Удалось снизить все показатели только на местных дорогах, — рассказал глава МВД по Татарстану Дамир Сатретдинов.

Наихудшая обстановка наблюдается на трассах М-7 «Волга», Казань — Оренбург, М-5 «Урал» и Йошкар-Ола — Зеленодольск, где основной причиной смертельных случаев (48 погибших) является выезд на встречную полосу.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На региональных дорогах Татарстана число погибших в ДТП увеличилось на девять человек. Наиболее сложная ситуация наблюдается на трассах Чистополь — Нижнекамск, Казань — Шемордан, Набережные Челны — Заинск — Альметьевск и Кузайкино — Нурлат. Для повышения безопасности предлагается установить дополнительные знаки, нанести шумовую разметку и запретить обгон на семи наиболее опасных участках.

Для фиксации ДТП будут использовать специальный БПЛА

Глава МВД доложил Минниханову о разработке совместно с Университетом Иннополис комплекса БПЛА для фиксации нарушений правил обгона. Система в настоящее время проходит сертификацию перед вводом в эксплуатацию. Отмечается, что в 2024 году в Татарстане произошло 1 333 ДТП с выездом на встречную полосу — в результате 154 человека погибли и 1 869 пострадали.

— Минфину в кратчайшие сроки надо решить вопросы введения данной системы, — подтвердил Минниханов, говоря о комплексах на базе БПЛА.

Реальное время / realnoevremya.ru

Для снижения количества лобовых столкновений планируется разделить встречные потоки. В первую очередь это может коснуться трассы Казань — Буинск — Ульяновск, где за пять лет произошло 36 ДТП с 17 погибшими, и дороги Йошкар-Ола—Зеленодольск — М-7 (24 погибших за 5 лет), где недостаточная ширина проезжей части и отсутствие мобильной связи препятствуют установке систем фотовидеофиксации.

— Требуется установка до десяти станций связи, но их строительство не планируется в связи с нерентабельностью, — рассказал Сатретдинов.

На железнодорожном переезде в Дербышках предложили построить подземный тоннель

В Татарстане сохраняется острая проблема с безопасностью на железнодорожных переездах. Девять комплексов фотовидеофиксации не работают или вовсе демонтированы, без перспективы скорого ремонта.

— Хочу обратить внимание на переезд на 6-м километре дороги возле Храма всех религий. Из-за ремонта автодороги там значительно увеличился трафик, а комплекс фотовидеофиксации был демонтирован. Сейчас это создает реальную угрозу аварий, — заявил замначальника Горьковской железной дороги по казанскому территориальному управлению филиала ОАО «РЖД» Александр Черемнов.

Еще одна проблема, которую подняли в присутствии Минниханова, — железнодорожный переезд у станции Дербышки. Из-за интенсивного движения автотранспорта и увеличения числа поездов переезд часто бывает закрыт, затрудняя проезд жителей поселка. Черемновым было предложено рассмотреть строительство либо путепровода, либо тоннеля как единственное решение для обеспечения безопасности движения.

— Другого решения у нас сейчас просто не существует. Иначе мы так и будем нести риски и получать жалобы от населения, — подытожил спикер. Олег Тихонов / realnoevremya.ru

«Может, нам создать свою компанию, чтобы порядок был»

В 2024-м впервые за три года в Татарстане произошло смертельное ДТП с участием электросамоката. Зафиксирован также рост числа обращений в медучреждения из-за травм, полученных при падении с СИМов или наездах на пешеходов, что связывают с широкой доступностью аренды.

— Эти ДТП показывают, что инфраструктура городов в республике не позволяет интегрировать в нее электросамокаты. В связи с этим предлагается рассмотреть исключение возможности предоставления земельных участков под размещение прокатных электросамокатов. Положительная практика уже имеется в других регионах, — предложил глава МВД.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Эти самокаты — я всегда был против них. Конечно, они должны использоваться только в специальных местах, где есть инфраструктура. Каждый из вас чувствует дискомфорт, когда на тебя летит этот самокат. Он пешком-то ходить не умеет, а поехал за рулем. Необходимо к этому вопросу подходить жестче, — заключил Минниханов.

По словам главы МВД по Татарстану, нелегальная работа иностранных водителей такси также остается серьезной проблемой. В текущем году ГАИ выявила более 60 таких нарушений.

— Надо наводить порядок, надо жестко принимать решения. Это же нормальный бизнес. Может, нам создать свою компанию, чтобы порядок был. Как это так? Сам ездить не умеешь, а тут еще и людей можешь перевозить, — сказал раис Татарстана.