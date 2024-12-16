Рустам Минниханов: «Он пешком-то ходить не умеет, а поехал за рулем»
В Кабмине Татарстана назвали самые опасные трассы республики и предложили пути повышения безопасности
«Дороги становятся лучше, машины все более скоростные, а люди остались такие же», — прокомментировал раис Татарстана Рустам Минниханов рост смертности на дорогах республики — на 37 человек по итогам года. О том, как республика с помощью БПЛА будет бороться с неправильными обгонами, почему татарстанцам стоит опасаться железнодорожных переездов и к какому типу водителей, по мнению Минниханова, надо «жестче подходить», — в материале «Реального времени».
Федеральные и региональные трассы остаются самыми опасными для водителей
В Татарстане основными причинами смертельных ДТП остаются столкновения на встречной полосе, наезды на пешеходов и стоящий транспорт.
— Серьезно осложнилась обстановка на федеральных трассах — отмечен значительный рост числа погибших. На региональных дорогах хотя и отмечается снижение количества ДТП, выросло число погибших и раненых. Удалось снизить все показатели только на местных дорогах, — рассказал глава МВД по Татарстану Дамир Сатретдинов.
Наихудшая обстановка наблюдается на трассах М-7 «Волга», Казань — Оренбург, М-5 «Урал» и Йошкар-Ола — Зеленодольск, где основной причиной смертельных случаев (48 погибших) является выезд на встречную полосу.
На региональных дорогах Татарстана число погибших в ДТП увеличилось на девять человек. Наиболее сложная ситуация наблюдается на трассах Чистополь — Нижнекамск, Казань — Шемордан, Набережные Челны — Заинск — Альметьевск и Кузайкино — Нурлат. Для повышения безопасности предлагается установить дополнительные знаки, нанести шумовую разметку и запретить обгон на семи наиболее опасных участках.
Для фиксации ДТП будут использовать специальный БПЛА
Глава МВД доложил Минниханову о разработке совместно с Университетом Иннополис комплекса БПЛА для фиксации нарушений правил обгона. Система в настоящее время проходит сертификацию перед вводом в эксплуатацию. Отмечается, что в 2024 году в Татарстане произошло 1 333 ДТП с выездом на встречную полосу — в результате 154 человека погибли и 1 869 пострадали.
— Минфину в кратчайшие сроки надо решить вопросы введения данной системы, — подтвердил Минниханов, говоря о комплексах на базе БПЛА.
Для снижения количества лобовых столкновений планируется разделить встречные потоки. В первую очередь это может коснуться трассы Казань — Буинск — Ульяновск, где за пять лет произошло 36 ДТП с 17 погибшими, и дороги Йошкар-Ола—Зеленодольск — М-7 (24 погибших за 5 лет), где недостаточная ширина проезжей части и отсутствие мобильной связи препятствуют установке систем фотовидеофиксации.
— Требуется установка до десяти станций связи, но их строительство не планируется в связи с нерентабельностью, — рассказал Сатретдинов.
На железнодорожном переезде в Дербышках предложили построить подземный тоннель
В Татарстане сохраняется острая проблема с безопасностью на железнодорожных переездах. Девять комплексов фотовидеофиксации не работают или вовсе демонтированы, без перспективы скорого ремонта.
— Хочу обратить внимание на переезд на 6-м километре дороги возле Храма всех религий. Из-за ремонта автодороги там значительно увеличился трафик, а комплекс фотовидеофиксации был демонтирован. Сейчас это создает реальную угрозу аварий, — заявил замначальника Горьковской железной дороги по казанскому территориальному управлению филиала ОАО «РЖД» Александр Черемнов.
Еще одна проблема, которую подняли в присутствии Минниханова, — железнодорожный переезд у станции Дербышки. Из-за интенсивного движения автотранспорта и увеличения числа поездов переезд часто бывает закрыт, затрудняя проезд жителей поселка. Черемновым было предложено рассмотреть строительство либо путепровода, либо тоннеля как единственное решение для обеспечения безопасности движения.
«Может, нам создать свою компанию, чтобы порядок был»
В 2024-м впервые за три года в Татарстане произошло смертельное ДТП с участием электросамоката. Зафиксирован также рост числа обращений в медучреждения из-за травм, полученных при падении с СИМов или наездах на пешеходов, что связывают с широкой доступностью аренды.
— Эти ДТП показывают, что инфраструктура городов в республике не позволяет интегрировать в нее электросамокаты. В связи с этим предлагается рассмотреть исключение возможности предоставления земельных участков под размещение прокатных электросамокатов. Положительная практика уже имеется в других регионах, — предложил глава МВД.
— Эти самокаты — я всегда был против них. Конечно, они должны использоваться только в специальных местах, где есть инфраструктура. Каждый из вас чувствует дискомфорт, когда на тебя летит этот самокат. Он пешком-то ходить не умеет, а поехал за рулем. Необходимо к этому вопросу подходить жестче, — заключил Минниханов.
По словам главы МВД по Татарстану, нелегальная работа иностранных водителей такси также остается серьезной проблемой. В текущем году ГАИ выявила более 60 таких нарушений.
— Надо наводить порядок, надо жестко принимать решения. Это же нормальный бизнес. Может, нам создать свою компанию, чтобы порядок был. Как это так? Сам ездить не умеешь, а тут еще и людей можешь перевозить, — сказал раис Татарстана.
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